A Szombathelyi Haladás a szombati mérkőzés előtt leigazolta a Tiszakécske csapatkapitányát, Erdei Carlót. A futballista a Lafnitz (2-1) elleni meccsen még nem lépett pályára - kívülről figyelte újdonsült csapattársait.

A 27 éves, román-magyar állampolgárságú, a középpálya több posztján is bevethető futballista Szatmárnémetiben született, 2013 és 2015 között az angol Wolverhampton akadémiáján pallérozódott. Aztán Romániában több csapatban . Pandurii, U. Cluj, Olimpia Satu Mare, Csíkszereda - is szerepelt.

Majd 2017-ben igazolt hazánkba, az akkor NB I.-es Balmazújvárosba, majd szerepelt Kaposváron, ahonnan 2021 nyarán szerződött Tiszakécskére. A 2023/24-es bajnokság őszi szezonjában 17 bajnoki közül 16-on kezdő volt, egyszer csereként állt be, három gólt szerzett. Az NB II.-ben összesen eddig 137 bajnoki szerepelt, kilenc gólt szerzett és 11 gólpasszt jegyzett. Az NB I.-ben öt mérkőzésen egy gól a mérlege. A 27 éves labdarúgó korábban háromszor szerepelt a román U17-es válogatottban.

- Boldogan és örömmel jöttem a Haladáshoz - mondta Erdei Carlo. - Érdekesség, hogy anno éppen itt, Szombathelyen debütáltam az NB I.-ben - persze ellenfélként. Mindig úgy éreztem, hogy ez egy jó klub és valamikor szeretnék majd itt játszani. Most alakultak úgy a dolgok,hogy tudtam váltani, Több lehetőségem volt, de a Haladásé volt a legszimpatikusabb ajánlat. Több játékost is ismertem már korábban személyesen, többen csapattársaim is voltak, így Enét, Verpeczet, Jagodicsot, Csonkát vagy éppen Szakályt. Ami a terveimet illeti, minél több meccset szeretnék megnyerni a Haladással - és minél előbb szeretnék feljutni a Halival, mert meggyőződésem, hogy ennek a klubnak az NB I.-ben a helye. Mindig alázattal fogok futballozni, a tudásom legjavát akarom nyújtani és emberileg is tudok majd segíteni a fiúknak, bármilyen problémájuk van.

- Már tavaly nyáron szerettük volna Carlót leigazolni, ám akkor a Tiszakécske nem engedte el a csapatkapitányát - tudtuk meg Szántó Csabától, a Szombathelyi Haladás szakmai vezetőjétől. - Vezetőedzőnk kifejezett kérése volt, hogy ha van lehetőségünk, igazoljuk le. Most adódott egy olyan lehetőség, hogy fel tudta bontani szerződését és mi rögtön le is igazoltuk - tudtuk, milyen kvalitást képvisel. Bízunk benne, hogy hozzáállásával és játéktudásával segíti a Haladást. Erdei elsősorban belső középpályás, a 6-os, 8-as pozícióban különösen jó, de akár a bal szélen is bevethető. Roppant kreatív futballista, aki nagyon jó az utolsó passzokban, emellett egy igazi csapatjátékos.