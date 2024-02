Idén már nem civil kezdeményezésre történt a bajnokság lebonyolítása, hanem az újonnan alakult Körmend Bowling Egyesület szervezésében. Az idény során hét csapat feszült egymásnak. Az egykörös alapszakasz után kettévált a mezőny. Az 1-4. helyezettek és az 5-7. helyezettek között volt még egy kör a középszakaszban. Ezt követte a rájátszás.

A playoffban első helyen induló The Bowling Stones csapatának kiemeltként nem kellett a négy közé jutásért játszania, hanem automatikusan az elődöntőben találta magát. A második helyen kiemelt Hubi csapata 12-2 arányban múlta felül a La Familia gárdáját, a Trinity alakulata pedig még ennél is meggyőzőbben verte az All Star csapatát (13-1), míg az utolsó kiadó helyért egy végletekig kiélezett mérkőzésen vesztes állásból döntetlenre mentve, majd szétdobással 8-7-re diadalmaskodó Feketó Ló jutott be az elődöntőbe az Ujjatlanokkal szemben.

És ha már negyedik helyen befutott a Ló, akkor az elődöntőben egy nagyon magabiztos teljesítménnyel 9-5-re felülmúlta az első helyen kiemelt, címvédő és a verseny két legjobb átlagával rendelkező játékost is a soraiban tudó TBS csapatát, így zsinórban a negyedik döntőjére készülhet, ahol eddig még sosem termett neki babér. A másik ágról a Hubi csapata harcolhat meg a második csillag begyűjtéséért, miután 10-4-re legyőzte a Trinity csapatát.

A szervezők várnak minden érdeklődőt, az esemény megtekintése ingyenes.