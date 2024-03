Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–Egis Körmend 81-78 (27-21, 18-21, 16-17, 18-19)

Kecskemét, 1000 néző, NB I.-es kosárlabda-mérkőzés, vezette: Kapitány G., Makrai M., Pozsonyi L.

Kecskemét: Sinik 5, Wittmann 21/15, Ivkovics 6, Lukovics 20/6, Karahodzsics 9. Csere: Kucsera 6/3, Dramicsanin 14/6, Tóth Bar. –, Körmendi –. Edző: Ivkovics Sztojan.

Körmend: Basic 17/15, Morgan 18/12, Takács K. 3/3, Durázi 11, Konaté 2. Csere: Tolbert 18/3, Djogo 4, Ferencz 3/3, Doktor –, Kiss M. 2. Edző: Kocsis Tamás.

Az eredmény alakulása. 3. perc: 2-6. 6. perc: 11-14. 8. perc: 20-17. 10. perc: 27-21. 13. perc: 43-24. 16. perc: 47-30. 18. perc: 47-35. 20. perc: 47-42. 23. perc: 50-50. 25. perc: 52-52. 28. perc: 57-55. 30. perc: 63-59. 31. perc: 63-65. 33. perc: 67-68. 36. perc: 69-69. 39. perc: 76-78.

Kipontozódott: –. (27-21, 18-21, 16-17, 18-19)

Különböző célokért küzd idén a két csapat, a Körmend a legjobb 8-ért, míg a Kecskemét a bentmaradásért harcol.

Jól kezdtek a vasiak, akik hamar 4-5 pontos előnyre tettek szert, azonban az alföldiek ennél messzebb nem engedték a piros-feketéket. A negyed közepén Lukovic hármasával először vette át a vezetést a Kecskemét (16-14). Erre válaszul Ferencz is hintett egy triplát, ám ennek ellenére a hazaiak maradtak lendületben és végül 27-21-re nyerték az első etapot. Dramicanin trojkájával folytatódott a meccs, kezdett távolodni a házigazda, amelynek egy pont híján már majdnem kétszámjegyűre duzzadt az előnye (30-21). Újabb hármas következett, ezúttal Tolbert célzott jól távolról, kapaszkodott a Körmend. Nagyon beindult a kecskeméti triplagyár – Wittmann és Dramicsanin is betalált (36-24), Kocsis Tamás időt kért. A lilák ott folytatták, ahol abbahagyták, pillanatok alatt már 41-24-et mutatott az eredményjelző, sőt, a 16. percben meglett közte a 20 is (47-27). Ragyogó feltámadás vette kezdetét, ugyanis a második negyed második felét nagyon megnyomták a vasi piros-feketék. Morgan vezérletével egy félelmetes, 15-0-ás szériát repesztettek Kocsis Tamásék, ezzel gyakorlatilag eltüntették a két csapat közti különbséget a nagyszünetre (47-42).

Basic távolijával és Durázi kettesével lett újra egál a meccs a harmadik negyed elején (47-47). A 26. percig tudta tartani minimális előnyét még a Kecskemét, de aztán az is elfogyott, Durázi 2+1-es akciójával hosszú idő után vezetett ismét a Körmend (52-55). Az etap hajrájában Wittmann állt csapata élére, gyors egymásutánban kétszer is betalált távolról (60-55). Az utolsó percekben a házigazda összpontosított jobban, így négypontos előnyből várhatta a záró 10 percet (63-59). A vasi vendégek nagy rohammal kezdték a negyedik negyedet: Basic és Takács is beköszönt egy-egy triplával (63-65). De a hazaiak is győzelemre játszottak, folyamatosan tapadtak a Körmendre. Karahodzsics közelijével a 36. percben megint egál lett a találkozó (69-69). Idegtépő hajrá következett, a vasiak irányították a meccset, ám az utolsó percre ráfordulva Wittmann távolija sorsdöntőnek bizonyult (79-78), és végül három ponttal nyert a sereghajtó.