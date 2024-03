Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–NHSZ-Szolnoki Olajbányász 88-75 (18-12, 21-27, 28-12,11-24)

Szombathely, 2925 néző, NB I.-es kosárlabda-mérkőzés, vezette: Cziffra Cs., Nagy V., Farkas G.

Falco: Pot 2, Tanoh Dez 2, Benke 11, Tiby 23/9, Keller 8/6. Csere: Perl 17/3, Pongó Macell 5/3, Barac 12, Kovács B. 7/3, Krivecsevics 1, Jordano –, Verasztó –. Edző: Milos Konakov.

Szolnok: Jovanovics 10/3, Eads 12/12, Pallai 2, Thomas 6/3, Wiggins 13. Csere: Pongó Máté 4, Révész 4, Lukács 6, Durham 18/9, Rudner –. Edző: Oliver Vidin.

Az eredmény alakulása. 4. perc: 7-3. 8. perc: 22-11. 12. perc: 28-19. 15. perc: 37-27. 18. perc: 41-36. 20. perc: 49-39. 22. perc: 55-39. 25. perc: 66-42. 27. perc: 72-42. 30. perc: 77-51. 33. perc: 79-63. 38. perc: 85-70.

Kipontozódott: –.

A Falco az előző fordulóban Debrecenben bukott el hosszabbítás után (81-85) – 17 zsinórban aratott győzelem után és csak a második vereségét szenvedte el. De máris itt volt a lehetőség, hogy a nagy rivális, edzőváltáson átesett, a tabellán harmadik Szolnok ellen visszatérjen a győztes útra.

Óvatos tempóban, sok hibával kezdődött a meccs. A Falco lendült bele előbb, kicsit meg is lépett (4. perc: 7-3). Sorozatban dobálta a triplákat – Keller kétszer is betalált távolról (6. perc: 16-8). A Szolnok fel-felzárkózott, de a Falco diktálta a tempót – közelített a 10 ponthoz a különbség. Sőt, Barac büntetőivel át is lépte a 8. perc végén (22-11). Állva hagyta, lelépte ellenfelét a pazarul védekező, kiválóan triplázó Falco – és 16 ponttal nyerte meg az első negyedet! Viszont a második etapot 7-0-val kezdte a Szolnok, rögtön benézett 10 pont alá (12. perc: 28-19). Kellett Pongó Marcell triplája. De visszajött a meccsbe az Olaj – a Falco nem tudta rendezni a sorait, főleg a védekezését, igaz, a jó dobóforma is eltűnt (15. perc: 37-27). Eads táltosodott meg szolnoki oldalon, négy triplát is behintett gyorsan, és Wiggins is nagyon élt palánk alatt. Éles volt a meccs, jobban pörgött az Olaj – és egyre faragta a hátrányát (18. perc: 41-36). A Falco – amely ekkor főleg Tiby pontjaira épített – első negyedben összeszedett 16 pontos előnyéből „csak” 10 maradt a nagyszünetre (20. perc: 49-39).