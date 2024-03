Ennek megfelelően repülőrajtot vett az SZKKA a mérkőzés elején, öt perc elteltével már 4-0-ra vezettek a vasiak, akiknél a Pődör-testvérek és Kazai neve mellett is szerepelt gól. A hatodik percben talált be először a pécsi alakulat Mentes révén. Nem sokkal később Mentes megkapta a találkozó első kétperces kiállítását, mire a házigazda Szmoleknek és Kulcsárnak köszönhetően újabb gólokkal növelte előnyét (7-2). A 12. minutumban Szmolek is kapott egy kétpercest, ám pécsi zárkózás helyett Kulcsár rámolt be két gólt (9-2), miközben a baranyaiak hét percen keresztül voltak gólképtelenek. A szombathelyiek komoly megingás, vagy hullámvölgy nélkül nagyon magabiztosan hozták az első félidőt, amelynek során kilencgólos előnyt alakítottak ki (20-11).

Szünet után gyors ütemben nyílt tovább az olló, nagyon hamar 10 gól fölé kúszott a felek közti különbség. A félidő közepén Balogh Petra találatával már 37-18-at mutatott az eredményjelző – már nem a küzdelem dominált, hanem hazai örömjáték. Végül a 20 gólos különbség ugyan nem lett meg, de az SZKKA 22. győzelméhez egy percig sem férhetett kétség.