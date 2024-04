A szombathelyi Agrobio Classic Kick-box és Box Club utánpótlás versenyzői a napokban ismét nemzetközi versenyre utaztak edzőjükkel, Mayer Gáborral.

Ezúttal az ausztriai Mattersburg városában a 14. ASVÖ Junior Challenge kick-box versenyen vettek részt, ahol remek teljesítménnyel értékes medálokat szereztek. A tornán 25 csapat 172 utánpótlás harcosa indult, akik összesen 329 nevezést adtak le.

Az egyesületből három sportoló lépett tatamira. Bedi Miklós a többiekhez képest már rutinos versenyzőnek számított, ami eredményein is meglátszott. Megnyerte a pointfighting grand champion junior kategóriát, valamint ebben a korosztályban a 63 kilogrammosok között ugyancsak a dobogó tetején zárt. A pointfighting junior csapatversenyben pedig összességében a harmadik helyen végzett.

Polgár Patrícia older cadet kicklight és light-contact kategóriában a 65 kilogrammosok között ezüstérmesként zárta küzdelmeit.

Kárász Lilia pedig pointfighting junior 65 kilogrammban a dobogó harmadik fokára állhatott fel.

– Bedi Miklós egész verseny alatt eksztázisban küzdött, amelynek meg is lett az eredménye. A Grand Champion minden verseny kiemelkedő eseménye. Miklós megnyerte ezt a kategóriát is! – értékelte tanítványa teljesítményét Mayer Gábor edző. – Patrícia szintén szépen teljesített, a két ezüstérem önmagáért beszél. Lilia a világbajnok ellen tisztességesen helytállt, egyre jobban összeáll a mozgása. Sok fejlődési lehetőség van az utánpótlás sportolóinkban, így Patrícia és Lilia tekintetében is.