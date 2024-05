Észak

Schott Lukácsháza SE–Kemenesmagasi FC 4-1 (2-0). Lukácsháza, 100 néző, vezette: Koronczai C.

Lukácsháza: Bán – Bolfán, Vörös (Gyüre), Mester (Krancz), BŐSZE, Dan (Pungor), HORVÁTH M. (Németh Cs.), KOVÁCS Á. (Döbör), Toldi, Rozmán, Gombás.

Kemenesmagasi: Kelemen – Koronczai, Bándoli, Poós, Solymos (Csemer), Horváth T. (Király), Kerekes, Csite, Kopházi, Molnár T., Csempesz (Sebestyén).

Gólszerzők: Mester (2), Gombás, Bolfán, ill. Kerekes.

A hazai alakulat motiváltan lépett pályára – javítani akart a tavaszi szezonban mutatott hazai teljesítményén. Rögtön magához is ragadta a kezdeményezést, agy mezőnyfölényben futballozott. Ugyanakkor türelmetlenül is, hibákat vétve, ám így is két gólos előnnyel vonulhatott szünetre. A második félidő is nagy lukácsházi fölényt hozott, sőt, ekkor már a játélk is feljavult. Az elfáradó vendégek becsülettel küzdöttek, de ez csak arra volt elég, hogy megrúgják a becsület góljukat, és ne szenvedjenek nagyobb arányú vereséget. A hazaiak végig kézben tartották a mérkőzést, megérdemelt győzelmet arattak – kiváló játékvezetés mellett.

Boba SE–Kemenesalja FC 3-2 (1-1). Boba, v.: Busi L.

Boba: Fábián – Balogh M., Magyar, Horváth B., Fodor, Géczi, Szabó J., Dákai, Gorácz, Kecskés, Nagy R. (Szigeti).

Kemenesalja: Kovács K. – Szakál (Manganelli), Lőrincz G. (Horváth B.), Czöndör, Péter, Binder (Kóbor), Balázsi, Erdélyi, Lőrincz M., Varga R., Ölbei.

Gólszerzők: Dákai, Gorácz, Géczi, ill. Czöndör, Erdélyi.

Répcelaki SE–Gencsapáti KSE 1-5 (1-5). Répcelak, v.: Szendrődi B.

Répcelak: Németh M. – Kiss Z., Gallen A., Csontár (Horváth Z.), Németh D. (Baranyai), Németh B. (Tóth Zs.), Pinezits, Krétai, Baán, Gallen I., Malomsoki (Kiss G.).

Gencsapáti: Németh Ti. – Kovács G., Sulyok, Soldatenko (Jónás), Dancs, Fülöp (Németh Ta.), Bokor, Tóth B. (Varga R.), Iker, Lőrincz (Szakács), Mucza.

Gólszerzők: Pinezits, ill. Fülöp (2), Soldatenko (2), Kiss Z. (öngól).

Kőszegi Lóránt FC–Uraiújfalu SE 3-1 (1-1). Kőszeg, v.: Marton A.

Kőszeg: Berber (Puporka) – Kiss B., Lintner, Fehér, Szolyák (Kovács T.), Gugcsó, Varga Sz. (Kovács Sz.), Kovács Zs., Réti (Molnár Cs.), Varga D., Rácz.

Uraiújfalu: Horváth B. – Szabó M., Binder, Szabó B. (Szabó K.), Burka, Kollárits, Pungor, Csete, Bokor, Agg, Keszei.

Gólszerzők: Szolyák (2), Réti, ill. Pungor.

A hazai csapat jól futballozot, a mérkőzés nagy részét irányítása alatt tartotta – és nagyon akarta a győzelmet, Megérdemelte a három pontot.

Bozsoki SE–Pecöl SE 2-2 (1-0). Bozsok, v.: Pungor Z.

Bozsok: Varga M. – BIGNER, KRATOCWILL, Csizmazia, Nagy Zs. (Szalai), MARTI (Kaposi), Pál (Kalmár), Dévényi (Németh O.), Varga B., Tompek, Kiss M.

Pecöl: KOLLARICS – Láda (Kurucz), Márok, Sipos, Gyürü, Farkas A., Kiss B., Hóbor, Joó (Oszkó), Kasza K., Kasza P.

Gólszerzők: Kratochwill (2), ill. Gyürü, Kiss B.

Sok néző várta a tavasszal remek formát mutató csapatokat. A kezdést követően a tabellát vezető vendégek ragadtàk magukhoz a kezdeményezést, kombinatívan és lendületes támadójátékkal futbaloztak. A félidőre mégis a bozsokiak mentek egy gólos előnnyel – amely tizenegyesből született. A második félidőben mindent egy lapra feltéve rohamozott a Pecöl, a hazaiak ellentámadásokból veszélyeztettek. A hazai helyzetek kimaradtak, ezt követően jött a hidegzuhany, ugyanis a 65. és 69. percben szerzett gólokkal fordított a vendég. Ám gyorsan jött a bozsoki válasz, egy szöglet utáni fejesgól formájábal Az utolsó negyedórában rohamozott a győztes gólért a Bozsok, ám három ordító helyzetéből egyiket sem tudta gólra váltani. Így megszakadt a hazaiak tavaszi sorozatban kilenc (!) mérkőzés óta tartó győzelmi szériája – a veretlenségét viszont továbbra is őrzi!

Elektromol-Spari FC–Sé Honvéd SE 1-4 (0-2). Szombathely, v.: Füst Á.

Spari: Pungor – Varsányi, Boldizsár, Szalai, Tóth M., Pulai, Pados, Majtényi, Sipos (Vertetics), Dienes, Schmidt.

Sé: Papp K. – Séfer, Kiss Márton Balázs (Hende), Kalmár (Serman), Kovács K., Werderits (Dénes), Tóth F., Fichtacher (Kiss Mi.), Lendvai (Medve), Kiss Má., Uri.

Gólszerzők: Varsányi, ill. Kiss Má. (2), Tóth F., Séfer.

A sérülésektől tizedelt hazai csapat ennyire volt képes – megérdemelt séi győzelem született.

Gérce-Vásárosmiske KSE–Alsóújlaki SC 1-0 (0-0). Gérce, 100 néző, v.: Pintér B.

Gérce: Komáromi – Pencz (Kiss L.), Máthé, Mórocz, Major, Kövesdi A., Nunkovics, Kovács T., Csonka, Kövesdi D., Németh Z.

Alsóújlak: Gábor – Gampel Do., Kaposi, Pados (Gampel Dá.), Hantó (Pintér), Varga Á., Varga N., Vasas, Káldi (Toldi), Nagy Z., Varga R.

Gólszerző: Major.

Jó iramú és küzdelmes mérkőzést hozott a két jól felkészült csapat összecsapása. Helyzet mindkét kapunál adódott, de vagy a kapusok, vagy a védelmek hárítottak. A hazaiak alkítottak ki több helyzetet, és jól eltalált lövés eredményeként sikerült a három pontot Gércén tartani.

Merseváti SE–Szeleste-Pósfa SE 2-2 (1-2). Mersevát, 80 néző, v.: Boda Gy.

Mersevát: Patyi – Gönye, Nagy Á., Takács M. (Szalai-Golda), SZALAI CS., Orbán, HOMLOK Mesterházy, Takács B., Döbröntei, Fülöp (Szabó K.).

Szeleste: Gombor – Vajda, Kovács R., Fülöp, Molnár G., Baranyai (Horváth E.), Pataki, Nagy Á. (Nagy N.), Horváth L., Földi (Szentgyörgyvári), Kovács Á. (Pethő).

Gólszerzők: Homlok, Szalai Cs., ill. Fülöp (2).

Jó iramú, változatos meccset játszottak a csapatok. Végig nyitott maradt a mérkőzés – a döntetlen a hazaiak számára bravúros eredmény!

A következő, 26. forduló menetrendje, szombat, 17.30: Kemenesmagasi–Spari. Vasárnap, 17.30: Kemenesalja–Gérce–Vásárosmiske, Sé–Boba, Uraiújfalu–Bozsok, Szeleste-Pósfa–Kőszeg, Gencsapáti–Mersevát, Alsóújlak–Répcelak, Pecöl–Lukácsháza.

Dél

Telekes MEDOSZ SE–Bajánsenye SE 0-5 (0-4). Telekes, v.: Bíró O.

Telekes: Kántor – Dézsi, Németh M., Orsós (Görcsi), Czövek, Osvald, Kónya M. (Blaskovics), Vincze (Kónya D.), Németh F., Kónya Sz., Valkóczi.

Bajánsenye: Kalamár – Kircsi, Varga D., Koltai, Kósa, Horváth M. (Horváth A.), Kosár, Kovács V. (Bacsák), Vitéz (Vörös), Koczor (Kovács I.), Horváth B.

Gólszerzők: Vitéz, Koltai, Koczor, Kosár, Kónya Sz. (öngól).

Mint mindig, ismét jól kezdett a MEDOSZ – jó időben sok néző előtt. Mezőnyben egyanrangú csapatok küzdöttek – sőt, az első 20 percben három gól is rúghatott volna a házigazda. Azonban a hazai helyzetek kimaradtak, amit a Senye rutinos játékosai büntettek, a félidőig el is döntve a mérkőzés sorsát. Fordulás után sem adta fel a Telekes, de képtelen volt kapuba találni – ezt a játékot pedig gólra játsszák. A Bajánsenye sokkal határozotabb volt kapu előtt – jár érte a gratuláció.

Tutitextil-Körmend VSE–Egyházasrádóci SE 1-5 (1-2).Körmend-Horvátnádalja, v.: Szabó C.

Körmend: Kónya – Kazinczki G. (Frühvirth), Tompa, Horváth Á. (Krajczár), Molnár I., Szatmáry (Kiss B.), Szemes (Kazinczki B.), Petrovics, Gaál (Papp P.), Pesti, Szabó P.

Egyházasrádóc: Bali – Lengyel (Varga D.), Zimonyi (Varga Z.), Németh Martin (Bányik), Spanyó (Loibenbeck), Krajczár, Lendvai, Mészáros, Horváth B. (Németh Marcell), Filipovits, Halász.

Gólszerzők: Pesti, ill. Mészáros (2), Halász (2), Krajczár.