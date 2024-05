A héten kilenc vármegye százkilencvenöt településén, csaknem harminchétezer hektáron folytatódik a központi szúnyoggyérítés. Az elmúlt napok csapadékos időjárása miatt folyamatos a szúnyogok elleni védekezés. A csípőszúnyogok lárvái az állandó vizek védett, növényzettel borított szegélyzónáit kedvelik, de az áradások és esőzések után kialakuló ideiglenes vizekben is fejlődnek - tájékoztatott közleményben az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

A lárvák ellen egy speciális készítményt vetnek be a szakemberek, amely baktériumok által termelt szelektív hatóanyagot tartalmaz. A szer az alkalmazott dózisban a szúnyoglárvákon kívül más élőlényekre nincs hatással, így élővizekben is felhasználható. A készítményt földi úton folyadék formában, permetezéssel juttatják ki a gépjárművel vagy gyalogosan megközelíthető tenyészőhelyekre. Az ártéri területeken repülőgépről végzett kezeléseknél granulátumot alkalmaznak, amely képes áthatolni a növényzeten, így a lombos fák alatt lévő vízterek is elérhetők. A következő napokban a Duna mentén a fővárosban és Pest vármegyében végeznek földi lárvagyérítést a szakemberek, míg a Kőrösök térségében a légi eljárást alkalmazzák.

Egyre több helyen kell már védekezni a kifejlett szúnyogok ellen, ezeket a kezeléseket azonban csak szélcsendes időben, a csapadék elvonulását követően lehet elvégezni.

A következő időszakban a Balaton és a Velence-tó környéki településeken, Borsod-Abaúj-Zemplén és Fejér vármegyében, továbbá Csorna környékén és a Rába menti régiókban terveznek beavatkozásokat.

Ezekről az érintett önkormányzatok egyedi értesítést kapnak, majd a kezelések pontos időpontjáról tájékoztatják a lakosságot is. A platós gépjárművekről végzett permetezés az esti, éjszakai órákban történik.

Esős időszakban az emberközeli életmódú, többek között a hazánkban az elmúlt években megtelepedett úgynevezett inváziós fajok elterjedését, szaporodását magunk is akadályozhatjuk. Érdemes a ház körül kialakuló kisebb vizeket felszámolni, a csatornákat, árkokat megtisztítani, a vízgyűjtő edényeket hálóval lefedni, a virágcserepekben, kerti játékokban megálló vizet kiönteni. Ezzel nemcsak közvetlen lakókörnyezetünkben csökkentjük a zavaró rovarok számát, hanem nehezítjük az inváziós fajok további térhódítását is.

Vas vármegyében is irtják a vérszívókat a héten, mutatjuk, hogy hol és mikor:

Forrás: OKF

