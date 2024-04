Az Utánpótlás Magyar Kupán72 egyesület 365 versenyző lépett ringbe - ebből 56-an az U12-es, 145-en a serdülő, míg 164-en a junior korcsoportban. A lányok mezőnyében 65-es, a fiúknál 300-an húztak kesztyűt. Serdülő és junior korosztályban az idén Európa-bajnokságot rendeznek, az Utánpótlás Magyar Kupa fontos válogató verseny is volt a kontinenstornákra (a junior Eb-t Bosznia-Hercegovina rendezi, a serdülő Eb-t pedig Olaszország).

A pécsi erőpróbán a kőszegi Fitt-Box Ökölvívó Egyesület a szombathelyi Skorpió Box Klubbal közösen 10 fős csapattal vett részt - a fiatalok három arany-, egy ezüst- és négy bronzéremmel, valamint egy ötödik helyell, továbbá egy különdíjjal tértek haza.

Eredmények, U12, 34 kg: 1. Kovács Patrícia. 30 kg: 3. Gombai Alex. 62 kg: 2. Rába Levente.

Serdülő, 60 kg: 3. Kovács Alíz. 52 kg: 3. Fritz Gergő. 60 kg: 5. Spaci Manuel. 90 kg: 1. Major Krisztián.

Junior, 48 kg: 3. Lakner Vivien. 52 kg: 1. Gombai Dominik (legjobb junior mérkőzés különdíj).

- Büszkék vagyunk fiatal versenyzőinkre, akik egytől egyik nagyot küzdöttek, technikás búnyót mutattak be, és volt aki átlépte a saját árnyékát is! Látszik a fejlődés rajtuk, valamint ha továrra is így dolgoznak, akkor még sok szép győzelem vár rájuk - nyilatkozták a verseny után az edzők, Gombai János és Varga Roland.