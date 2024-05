A rajt után szinte azonnal piros zászlóval félbe kellett szakítani a futamot, a mezőny hátsó felében ugyanis Kevin Magnussen (Haas) túlságosan rámenős volt Sergio Pérezzel (Red Bull) szemben, a két autó összeért, Pérez a szalagkorlátnak csapódott, autója pedig eltalálta Nico Hülkenberg (Haas) versenygépét is. A látványos, de versenyzők sérülésével nem járó baleset nyomán rengeteg törmelék került a pályára, így leállították a száguldást. A hármas ütközéssel szinte egy időben, pár másodperccel korábban az első kanyarban Sainz megpróbálta megtámadni a második helyről rajtoló Piastrit, a manőver közben a Ferrari bal első kereke hozzáért a McLaren oldaldobozához, így Sainz bal első defekt miatt a pálya szélére sodródott. Az újraindításra Sainz autóját rendbe hozta a csapat. A startot a pole pozícióból kezdő Leclerc jól kapta el, megtartotta az első helyet, mögé sorrendben Piastri, Sainz és Lando Norris (McLaren) sorolt be. Az állás a versenytáv feléig semmit sem változott az élmezőnyben, ugyanakkor a Ferrari és a McLaren csapatai között komoly taktikai csata alakult ki. Leclerc és Sainz, valamint Piastri és Norris is folyamatosan rádiós kapcsolatot tartott a csapattal. A hajrában aztán a négyes egyik résztvevője és csapata sem húzott semmi váratlant, Leclerc a starttól a célig az élen haladva emlékezetes győzelmet aratott, Oscar Piastri, a McLaren versenyzője ért célba másodikként, míg a harmadik hely a másik Ferrarit vezető spanyol Carlos Sainzé lett. Norris negyedikként hozta be a másik McLarent. A címvédő és az összetettben most is az élen álló, háromszoros vb-győztes Max Verstappen (Red Bull) hatodik lett. A 26 éves monacói pilótának ez az idei első, pályafutása hatodik futamgyőzelme az F1-ben. Leclerc karrierje során harmadszor indult az első helyről Monacóban, de most először tudott nyerni. A vb két hét múlva Montrealban folytatódik.