Ilyen háztömésnél alig van a faluban egy ház is, a honnan egy-egy tag jelen nem volna segíteni, azért a falak 2-4 nap alatt készen vannak.” Beszámol a házépítés egy másik módjáról is. Ezt az eljárást ő mórozásnak, az így készült épületeket pedig mór falú házaknak nevezi. A falat ebben az esetben szalmával „összegyömöszölt” sárból rakják. A munka így kicsit lassabban halad, mert az alsó falrésznek meg kell szikkadnia ahhoz, hogy az építést egy újabb réteg felrakásával folytatni tudják. Nagy József a hegyháti építkezésekről ír, de a falrakásnak ez a formája az 1800-as évek második felében máshol is ismert volt. A tömött vagy vert falú házak a boronafalú épületeket váltották fel.

Nagy József 1900-ban a Néprajzi Értesítőben közölt leírást a Hegyhát vidékének építészetéről. A felvételen egy nagymizdói vert falú ház

Fotó: Orbán Róbert