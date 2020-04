A háziállatok nem terjesztik a vírust

Egyre több a kidobott állatokról szóló Facebook-poszt, míg más gazdik fertőtlenítőszerekkel mossák kedvencük mancsát a járvány alatt. Pedig a betegséget nem terjesztik az állatok.

A Magyar Állatorvosi Kamara közleménye szerint a mai tudományos tények és ismeretek szerint a Magyarországon általánosan háziállatként tartott állatfajok nem terjesztik aktív módon az emberek járványos koronavírusos megbetegedését kiváltó kórokozót, ez a vírus nem is betegíti meg a háziállatainkat.

A kutyáknak és a macskáknak is megvan a „saját” koronavírusuk, enyhe bélgyulladásként vagy komoly hashártyagyulladásként jelentkezik, emberre ezek nem veszélyesek. Ennek ellenére rendszeresen keresik az állatorvosokat Szombathelyen is ilyen kérdésekkel. A kisállattartás továbbra is biztonságos.

Még folynak a vizsgálatok, hogy a négylábúak a bundájukon tudják-e hordozni a betegséget, de dr. Varjú Gábor szombathelyi állatorvos úgy fogalmazott: nem hiszi, hogy ez reális veszély lenne.

– Egyre több helyen találkozni olyan állatok képeivel, amelyeknek a mancsuk teljesen tönkrement a rengeteg fertőtlenítés miatt. Még a szappanos víz rendszeres használata sem ajánlott – mondta a szakember. A kutyáknak tizedannyi faggyúmirigyük van, mint az embereknek, nagyon hamar kiszáradhat a bőrük, ami így repedezetté, fájdalmassá válik. A samponos fürdetéssel kapcsolatban is azt javasolja: legalább két hónap teljen el az alkalmak között. A séták után ne fertőtlenítsünk, hanem alaposan vizsgáljuk át az állatot, nem szedett-e össze kullancsokat. Idén ugyanis rengeteg van belőlük, ez valós veszélyt jelent kisállatainkra, ne hanyagoljuk el ezt a problémát – hívta fel a figyelmet az orvos.