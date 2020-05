Az asztalválasztás a tökéletes étkező titka

Az étkező több, mint a közös családi ebéd vagy vacsora elfogyasztásának helyszíne. Az étkező több, mint egy asztal és néhány szék öszszeállítása. Beszélgetések, koccintások, ünnepi alkalmak helye, a feltöltődés és a kikapcsolódás tere. Ezért fontos, hogy a mindennapokban kényelmes, de nagyobb vendégsereg esetén is használható legyen.

Ideális esetben a konyha és az étkező külön helyiségben, de közvetlen kapcsolatban állnak egymással. Ha ez nem megoldható, optikailag akkor is érdemes elkülöníteni a két funkciót: szőnyeggel, világítással, tapétával. A bútorok beszerzése előtt célszerű pontosan felmérni a hely adottságait, mert ez nagyban behatárolja, meghatározza a lehetőségeinket.

Asztal

Nagy kérdés, hogy milyen formájú legyen az asztal: a szögletesek kevesebb helyet foglalnak, mint a kör vagy az ovális alakúak, ugyanakkor kényelmesebb, ha beszélgetés közben mindenki szemből látja a másikat. Aranyszabály, hogy átlagban egy embernek szélességében 60 centiméter szükséges egy asztalnál. A székek kényelmes kihúzásához a faltól 90 centiméternyi távolságot hagyjunk, de ha közlekedni is szeretnénk mögöttük, akkor inkább 120 centiméter maradjon. Az asztal stílusában passzoljon az otthonunk forma- és színvilágához. Pénztárcakímélő megoldás, ha laminált anyagból készült darabot választunk. A fa időtálló és minőségi megjelenést kölcsönöz a térnek, de rendszeres ápolást igényel. Szintén elegáns és jól bírja a hőt az üveg, viszont minden ujjlenyomat meglátszik rajta, gyakran kell takarítani. Praktikusak a kihúzható asztalok, ma már könnyen átalakítható darabokat kínálnak. Érdemes otthon tartani néhány összecsukható széket, amelyek szintén gyorsan bevethetők nagyobb vendégsereg esetén.

Szék, pad

Paddal és székekkel is kínálnak étkezőgarnitúrákat, de akár magunk is összeállíthatjuk a nekünk tetsző verziót. Egyre divatosabb, hogy különböző színű vagy formájú székek kerülnek az asztal köré. Ilyenkor is figyeljünk az összhatásra: fa vagy műanyag mellé ne válasszunk kárpitozott darabokat. Mutatós, ha az asztal két végébe kerül csak másfajta – például karfás, fotelszerű – ülőalkalmatosság. Körültekintően érdemes eljárni az anyagválasztást illetően. Műanyagból is készülnek jó minőségű, divatos darabok, de aki szeret evés után még elidőzni az asztalnál, annak érdemesebb párnázott, bőr- vagy kárpitozott széket vásárolnia. Ez esetben viszont ne sajnáljuk a pénzt egy vízlepergetős, könnyen tisztítható, hosszú életű anyagra.

Világítás

Gondoskodni kell a megfelelő megvilágításról is. Jó megoldás a csillár, de modernebbek a függőlámpák. Ezek magasságát úgy célszerű beállítani, hogy 80-100 centiméterrel az asztal lapja felett legyenek. Emellett – ha a hely engedi – érdemes állólámpát is elhelyezni, valamint rejtett (hangulat)világítással még intimebbé alakítható a tér.

Apró részletek

Az összképet nagyban meghatározzák a részletek. Ne feledkezzünk meg a terítőről: ez lehet egy csík az asztal közepén, vagy befedhetjük vele az egész bútort is, a lényeg, hogy színben, mintában passzoljon a helyiséghez. Mutatós például, ha a dekorfüggönnyel azonos textilből készül. Ugyanebből az anyagból akár néhány kisebb méretű díszpárnát is tehetünk a székekre. Nemcsak praktikus, de egyben az étkezőasztal ékszere is a tányér- és pohártartó, ezeket is érdemes gondosan megválogatni. Ezeken kívül szalvétatartó és néhány hosszú gyertya is jól mutat az étkezőasztalon.