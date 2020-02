Az autóbemutatókkal hivatalosan is megkezdődött a 2020-as Formula–1-es szezon

Ugyan a Haas és a Mercedes már korábban mutatott pár képet az idei autója festéséről, ám az új autót ők még nem leplezték le. Az első bemutatózó F1-es csapat a Ferrari volt, amely Maranellóban rántotta le a leplet az SF1000re keresztelt autójáról. Tegnap a Renault Párizsban, a Red Bull pedig Salzburgban fedte fel a legújabb betontorpedóját.

Valódi ünnepi hangulatban mutatta be a Ferrari a 2020-as F1-es autóját. Abban a XIX. században épült impozáns Reggio Emilia színházban tartották a prezentációjukat,

ahol az olasz nemzeti zászló is született. Az új versenygép azért kapta az SF1000-es nevet, mivel a Forma–1-ben 1950 óta jelen levő alakulat az idén ünnepli 1000. futamát. Nevezetesen a Kanadai GP-n. A matt festést kapó, sötétebb vörös betontorpedó szemre ugyan nem sokat változott tavaly óta, ám technikailag jócskán átalakult: maximalizálták rajta az aerodinamikai teljesítményt és a leszorítóerőt, valamint karcsúsították a kocsitestet. A felfüggesztést is újratervezték, hogy minden pályán versenyképes lehessen az autó a szélesebb körű beállításokkal.

A Ferrari 2020-ban is a Sebastian Vettel–Charles Leclerc párossal vág neki a szezonnak. Amit a csapat egyértelműsített: idén is szabad a verseny kettejük között. Másodikként a Red Bull prezentálta a 2020-as versenyautóját. Ám az energiaitalosok a fényűző pompával ellentétben egy egyszerűbb módját választották a világgá kürtölésnek: a hivatalos oldalukon tették közzé az RB16-ra keresztelt versenygépük fotóit. Ez a verda is matt festést kapott a súlyspórolás végett.

Az évek óta megszokott festésben ugyan nem, ám az orrkúp csúcsán elhelyezett légbeömlőben jócskán találunk újdonságot. Szemből még egy furcsaságot vélünk felfedezni: kis szarvak kerültek a felfüggesztések mellé. A Red Bull pilótái idén: Max Verstappen és Alexander Albon.

Mind a Ferrari, mind pedig a Red Bull–Honda bajnoki reményekkel felvértezve taszítanák le a trónról a hat éve uralkodó Mercedest. Tegnap a Renault is felfedte az aszfaltszaggatóját a párizsi bemutatón. Az idei autójuk neve: R.S.20. Ma a McLaren, pénteken pedig a bajnoki címvédő Mercedes, valamint a Toro Rossóból Alpha Taurivá avanzsált faenzai csapat leplezi le 2020as versenyautóját.