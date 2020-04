Az idén nem tudják megrendezni a Medvehagyma-virágzás ünnepét Táplánszentkereszten

A település neve több mint egy évtizede összeforrt a Medvehagyma-virágzás ünnepével. Az idén nem tudják a hagyományos módon megrendezni a programot, de a szervezők gondoskodtak róla, hogy a virágzás idejére legalább gondolatban teljen meg emberekkel a művelődési ház előtti park.

Családi Anita jegyző elmondta, hogy a Medvehagyma-virágzás ünnepét az idén április 18-ára tervezték. Meghívták Nagy-Bandó Andrást, aki köztudomásúan nagy ismerője a medvehagymának. Gyermekműsorral, könyvbemutatóval, majd a nap zárásaként kabaréval szórakoztatta volna a közönséget. A szervezők rajta kívül számos környékbeli fellépővel számoltak, és többek között egy sztárséf meghívását is tervezték. A veszélyhelyzet itt is keresztülhúzta a számításokat, de a táplániak azt találták ki, hogy a közösségi médián keresztül mégis együtt lesznek.

– Úgyis mindenki az interneten tevékenykedik ezekben a napokban, hát létrehoztam egy zárt csoportot a Facebookon

Táplánszentkereszti Digitális Medvehagyma-virágzás ünnepe 2020 néven – mesélte Halvax Ágnes könyvtáros. – Igyekeztem minden korosztályt megszólítani, olyan embereket is meghívtam, akik nem a faluban élnek, de tudom, hogy érdekli őket ez a téma.

Az elmúlt egy hétben már több vonalon elindult az ötletelés. Többen rakták fel kedvenc medvehagymás receptjüket, illetve az elkészült étel fotóját. Ágnes felhívta a figyelmet, az se baj, ha valaki nem fut most a növényért, ha nincsen otthon, jöhet olyan étel is, amely medvehagymával elkészítve is finom lenne. A gyerekek fejtörőket kaptak, és szüleik segítségével feltölthették a növényről, annak szedéséről készült rajzaikat. Az adminisztrátor várja a korábbi rendezvényeken készült fotókat és egyéb emlékeket is. Az elkövetkező hetekben várhatók még feladványok, és további ötletes megoldásoktól sem zárkóznak el a szervezők.

A közösségi oldalnak napról napra több látogatója van. A könyvtáros biztos benne, hogy akik eddig rajongói voltak a medvehagymának, azok ennek az új lehetőségnek is örülnek. Sőt, bízik abban, hogy az internet segítségével olyan fiatalokat is sikerül megnyerni az ügynek, akik a hagyományos rendezvényre nem szoktak eljönni, de így talán jövőre már a valóságban is ott lesznek.