Oratorikus és kamarazenei koncertek szombathelyi zenészekkel, énekesekkel Güssingben

Idén ősszel is megrendezik a Güssingi Zenei Napokat: a sorozatban két alkalommal szombathelyi fellépők közreműködésével adnak koncerteket.

Hagyománya van a Güssingi Zenei Napoknak: a tavasszal és ősszel megrendezendő programsorozat burgenlandi és magyar zenekedvelőket is hív a bazilikába – és a város szomszédságába, a gerersdorfi templomba. Lakner-Bognár Nóra egyházzenészt, karnagyot már sokadik alkalommal hívta vendégszereplésre prof. Walter Franz, a güssingi városi kórus karmestere. A szombathelyi karnagy előbb orgonistaként, majd egy Händel-orató­riumban, karmesterként veszi ki részét a koncertekből.

– 1996-ban alapította ezt a sorozatot prof. Walter Franz, akinek az első, Magyarországhoz kötődő zenei kapcsolata harminchárom éves múltra tekint vissza: a Savaria Szimfonikus Zenekarral sok közös fellépésen vannak túl. A karnagy jellemzően oratorikus alkalmakra invitálja az együttest – mondta el az előzményekről Lakner-Bognár Nóra.

– A professzort 2009-ben ismertem meg Ausztriában. Elmesélte, hogy van egy énekkara és szüksége volt akkoriban egy kisegítő kórusra. Abban az időben a szombathelyi városi Pedagógus Vegyeskart vezettem. Innen néhány kórustaggal és zenetanár ismerőseimmel Händel Messiás című orató­riumában közreműködtünk. Ez volt az a momentum, ami után saját kórus alapításába kezdtem és létrejött a VOX Savariae Énekegyüttes – emelte ki.

Tíz éve, hogy elindult a güssingiek és a szombathelyi kórus partnerkapcsolata. Az idei alkalommal, ennek megünnepléseként, ismét a Händel-oratóriumot adják elő, amelyet karmesterként Lakner-Bognár Nóra dirigál majd. – Idén egy válogatást adunk a műből, a szimfonikus zenekaron kívül budapesti énekművész kollégákkal dolgoznak együtt. Két helyszínen is meghallgathatja a közönség: november 16-án a szombathelyi evangélikus templomban, november 17-én pedig a güssingi bazilikában csendülnek fel a dallamok, a Savaria Szimfonikus Zenekar és a VOX Savariae Ökumenikus Vegyeskar közreműködésével. Három héttel korábban, október 27-én, vasárnap 17 órától is lesz egy kisebb koncert, amelyen szombathelyi művészek működnek közre. – Ez egy kamarazenei alkalom lesz, amelyen a Magyar Állami Operaházból érkező Simon Krisztina mezzoszoprán énekművészt fogom kísérni, amellett, hogy szóló orgonaműveket is játszom majd. Közreműködőként a férjemet, Lakner-Bognár Andrást kértem meg, játsszunk egy négykezes-négylábas művet, amit egyébként itt, a Martinus Orgonafesztiválon is bemutattunk már – tudtuk meg a karnagytól.

Az októberi ausztriai koncert helyszíne a Güs­sing szomszédságában lévő falu, Gerersdorf lesz – pontosabban a település kis temploma –, amelynek énekkara is fellép majd az esten.