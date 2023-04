“Sárvár településen kínálunk eladásra egy 1 emeletes, tégla építésű ház 1. emeletén elhelyezkedő 58 nm-es, téglalakást, amiben 2 szoba található, konvektor fűtéssel rendelkező jó állapotú ingatlan. A parkolás beállón megoldott. Az átlagos gázfogyasztás az államilag meghatározott lakossági átlagfogyasztás alatt van. Az átlagos áramfogyasztás az államilag meghatározott lakossági átlagfogyasztás alatt van. Sikeres adás-vétel esetén már 3 hónapon belül birtokba is vehető. Eladásra kínálok Sárvár belvárosában a Batthyány utcában egy 1 emeleti lakást.

A lakásban nappali, étkező - konyha, kamra , fürdőszoba, külön WC, előszoba található. Az ingatlan egy 3 lakásos társasház 1 emeletén helyezkedik el. A lakás 58 m2. Az ingatlanhoz tartozik parkoló is a zárt udvarban. Az ingatlan tégla építésű, fűtése gázkonvektorral történik. Az ingatlan befektetésnek is kiválóan alkalmas, teljesen bútorozott és felszerelt konyhával rendelkezik. Számos vendéglátó egység, bolt, iskola, óvoda, turisztikai célpont megtalálható a közelben, amik gyalogosan is könnyen elérhetőek! Megtekintés előre egyeztetett időpontban lehetséges. [...]”

