Blokk nélkül egy tapodtat se

Legtöbbször a mérettel van gond, de sokszor egyszerűen nem tetszik az ajándék. Ha nem használtuk, visszavihetjük. Ha megvan a blokk.

Országszerte tömegével viszik vissza a karácsonyi ajándékokat. Ugyan pénteken kígyózó sorokkal nem találkoztunk, de azért nincs ez másképp a vasi megyeszékhelyen sem. Bár a jogszabály szerint a kereskedőnek nem kötelessége visszavenni az árut – mert nem jó a mérete, kettő van belőle, vagy mert egyszerűen nem tetszik –, ezt a lehetőséget gyakorlatilag minden üzletben megadják. A Family Centerben jártunk utána, hányan éltek az ajándékcsere lehetőségével.

Van olyan ruhaüzlet, ahol már a karácsony utáni első nap rengetegen akarták becserélni ruhájukat a kívánt méretre. Balogh Enikő eladó (DB Fave) elárulta, óriási rohamra készültek 27-én, ehhez képest mindössze egy kabátot és pulóvert hoztak vissza a vásárlók, mindegyiket méretprobléma miatt. Az egyik ruhadarabot a megajándékozott, a másikat az ajándékozó cserélte be. – A leggyakoribb a méretprobléma, meg az, hogy egyszerűen nem tetszik a kiválasztott termék, hangsúlyozta a CCC cipőbolt üzletvezető-helyettese, Völgyi Szilvia. Náluk január 15-éig van lehetőség a nem sikerült ajándékok visszaváltására, normál esetben erre hét nap lenne csak, de az ünnepre való tekintettel bővítették a csereidőszakot. Csejtei Norbert eladó elmondta: a legtöbb, ajándékba kapott cipőt és táskát 27-én hozták vissza a vásárlók, akiknek túlnyomó többsége nő volt. Ennek oka, hogy sok férj az utolsó pillanatban vette meg az ajándékot, a legtöbbször nemcsak a méretet, de a színt és a stílust sem sikerült eltalálniuk.

Mutatott is egy konkrét példát, ahol a férj egy lapos sarkú, világos csizmát választott, ám a feleség azt egy magas sarkú, sötétebb, elegánsabb darabra cserélte be. A tapasztalatuk az, hogy az árral ilyenkor soha nincs probléma, ha a csereáru drágább is valamivel, simán kifizeti akár a megajándékozott is. Fodor Andrásék karácsonyra vett wireless fejhallgatójánál sem az árral volt a probléma, hanem azzal, hogy nem volt kompatibilis a tévéjükkel. Így András vagy a fejhallgatót cseréli ki, vagy vesz egy olyan kábelt, amivel használni tudják a készüléket.

