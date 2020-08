Elzárták a gázt Vas megyében, de előtte még hatalmas lánggal égett – Galériával, videóval

A tervek szerint 6:00-kor elzárták a gázt a Jánosháza melletti gáztelepen, majd elkezdték a csövekben maradt gázt elégetni.

8:00

A lakosság nagy része tudott a fáklyázásról illetve az azt követő gázszünetről, de így is sokan megálltak pár percre a látványos műveletet megnézni. Balogh Eszter, a Vas Megyei Katasztrófavédelem szóvivője elmondta, hogy kedd reggel 8 óráig nem érkezett hozzájuk bejelentés a több településen is nagy távolságról látható lángcsóva miatt. A tájékoztatás szerint a reggel 6 órakor kezdődött fáklyázás nagyjából 9 óráig fog tartani.

7:30

A több tíz méteres lángcsóva fülsüketítő robajjal kezdett égni, a hangja még kilométerekről is hallható volt. Várhatóan a látványos fáklyázás három órán keresztül fog tartani, ennyi idő kell ahhoz, hogy az összes gáz leürüljön a csövekből, majd a szellőztetés után biztonságosan neki lehessen állni a karbantartási és felújítási munkálatoknak. Jánosháza közelében egy vasúti sín alatt is cserélik, illetve új csővel kiváltják a meglévő több évtizedes gázcsövet, a munka a vasúti közlekedést nem zavarja, a vonatok változatlan sebességgel haladhatnak az érintett szakaszon is.

Hasonló fáklyázás zajlik Szombathely határában is, a látványos lángcsóva kilométeres távolságból is látszik.