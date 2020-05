Vas megyében két kórházparancsnok dolgozik

A katasztrófavédelmi igazgatóság sárvári és szombathelyi kirendeltségvezetőjét bízták meg a feladattal.

Március 30-án Szombathelyen és Sárváron is munkába állt a kórházparancsnok: Kovács Levente és Lakatár Gábor katasztrófavédelmi szakemberek, mindegyikük munkáját egy-egy, logisztikában jártas kolléga segíti.

Az egészségügyi intézményekbe vezényelt egyenruhások közül 51 katona, 29 katasztrófavédelmi szakember és 29 rendőr. Vas megyében a Markusovszky kórházba és a sárvári Szent László Kórházba érkeztek parancsnokok: előbbibe Kovács Levente tűzoltó alezredes, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (VMKI) sárvári kirendeltségének vezetője, utóbbiba Lakatár Gábor tűzoltó alezredes, a VMKI szombathelyi kirendeltségének vezetője. A kórházparancsnokok feladatait kormányrendelet rögzíti: a költségvetési forrásból beszerzett egészségügyi készletek felhasználásának, valamint a járványveszéllyel összefüggő szabályok betartásának ellenőrzése mellett az egészségügyi készletekkel kapcsolatos adatok napi szolgáltatásában is közreműködnek – munkájukkal nem kis terhet vesznek le a gyógyító munkát végző kórházi dolgozók válláról. Orvosszakmai

kérdésekben nem foglalhatnak állást, nem tehetnek javaslatot, és nem hozhatnak döntéseket.

Mindketten a rájuk bízott intézmények megismerésével kezdték a munkát. Gábor a sárvári kórházhoz tartozó, Simaságon működő Pszichiátriai Betegek Otthonáért, Levente pedig a Markusovszky kórház 11-es Huszár úti, celldömölki, intaházi, körmendi és szentgotthárdi telephelyéért is felel. Új feladatukat szakmai kihívásként élik meg. Sok mindent tanultak: például, hogy miből áll egy intenzív ágy, mikor mire „vethető be” a lélegeztetőgép és az altatógép, és ma már a raktárban is rutinosan nyúlnak a különböző maszkokat, védőszemüvegeket vagy más védőeszközöket tartalmazó dobozokhoz. Elismerik, hogy hiányzik az eddigi munkájuk, és ha az új irodájuk ablaka alatt elmegy egy szirénázó tűzoltóautó, megdobban a szívük, de tudomásul veszik, hogy most más fronton kell segíteniük.