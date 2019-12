Támogatásokról, pályázatokról, sportról a közgyűlésben

Több támogatás összegét is emelték az év utolsó közgyűlésén, de a két ünnep közötti ingyen parkolást is elfogadták.

A közgyűlésen az is eldőlt, a gyógyszertámogatást 8 ezer helyett 20 ezer forintban maximalizálták, többen is pályázhatnak majd rá. A lakbértámogatások maximum 30 ezres segítséget jelenthetnek, de jobban vizsgálják majd, ki kapja az összeget. A lakáshelyzet égető, a közösségi bérlakásrendszer bevezetésével segítenének. A piacról vonnának be ingatlanokat, és akiknek van megtakarítása, maguk is felújíthatják a bérleményeket. Dr. Czeglédy Csaba arra kéri a lakosságot, mindenki adja be a bérlakásprogramra a kérelmet, aki szeretne benne részt venni, még akkor is, ha el lesznek utasítva. Így pontos képet kaphatnának az igényekről. Végül elfogadták a teljes határozatot, így már az is biztos, hogy a két ünnep közötti munkanapokon ingyen parkolhatunk a városban.

A harmadik napirendben a Vasivíz, a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola és a Haladás gazdálkodása volt a téma. Illés Károly egyből szót kért, szerinte átláthatóak a Vasivíz pénzügyei. Álláspontja szerint az új vezérigazgató nem felel meg a kritériumoknak. A Haladás ügyvezetője elmondta, Séllei Árpád szerint kifizették a volt edzőket, a játékosok fizetést kaptak, megmarad a licenc. A helyzet nem olyan rossz, szerinte menthető a klub. Leadták a gazdálkodási terveket is, ezt segítség nélkül is tartani fogják. Kiderült, kölcsönt vettek fel.

A Cinema kávézó új pályázatáról és a Víztorony vagyonkezelési feladatairól döntöttek, megválasztották a különböző szervezetek, egyesületek és az önkormányzat által delegált személyeket. A lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról és a jegyzői tájékoztatóról sem volt vita.

A Szombathelyi Parkfenntartási Kft. igazgatója pedig Kiss Dávid maradt.