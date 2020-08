Tovább öregszik a magyarországi járműpark

A használtautó-­import kezd magára találni, új autót azonban kevesen vesznek még, miközben a nagycsaládosok autóvásárlási programjának népszerűsége töretlen.

Júliusban több mint 12 ezer használt import személyautót helyeztek forgalomba Magyarországon, ami az előző hónaphoz képest 13 százalékos, az áprilisi mélyponthoz viszonyítva pedig 61 százalékos növekedés; ezzel a használtautó-import volumene már csak 6-7 százalékkal marad el a járvány kitörése előtti szinttől – hívta fel a figyelmet a JóAutók.hu a DataHouse adatai alapján.

A használtautó-piactér keddi közleménye szerint a behozatal újbóli élénkülését mutatja az is, hogy 2019 júliusához képest már csak tízszázalékos a visszaesés, miközben áprilisban és májusban még 40 százalék körüli elmaradást mutattak a statisztikák a 12 hónappal korábbi értékekhez képest. Az első hét hónapban egyébként 77 280 használt autó érkezett az országba, 17 százalékkal kevesebb a 2019 hasonló időszakában regisztrált 92 721-nél. Ugyanebben az időszakban az újautó-eladások száma 67 725 volt, 25 százalékkal maradva el az egy évvel korábbi 89 833-tól.

A portál jelezte azt is, hogy az újautó-piacon rosszabb a helyzet, a júliusban eladott 12 045 új személygépkocsi 21 százalékkal volt kevesebb, mint tavaly ilyenkor. A közlemény szerint a vásárlók a koronavírus által okozott bizonytalanság miatt ebben az időszakban óvatosabban költenek, kevesebben vesznek drágább, új autót. A visszaesésben közrejátszik az is, hogy a gyártók tavaszi rendkívüli leállása miatt több márka esetében is meghosszabbították a szállítási határidőt, így számos személygépkocsit a vártnál később helyeztek forgalomba.

A használt autók növekvő forgalma azt is jelenti, hogy 2020-ban sem várható fordulat a hazai autópark átlagéletkorának alakulásában. A korosabb járművek arányának újbóli emelkedése miatt a tavalyi 14,4 éves átlagos életkor az idén várhatóan tovább nő, folytatva a 2007 óta tartó, 10,3 évről induló folyamatos öregedési tendenciát.

Ezt némileg ellensúlyozza, hogy több mint 15 ezer nagycsalád vett már autót kormányzati támogatással. A Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetsége elsősorban éppen a belföldi autópark megújulása miatt üdvözli a programot. Az állami hozzájárulás összege elérte a 35 milliárd, a lízingfinanszírozásoké a 11,5 milliárd forintot, vagyis az autónkénti átlag a kormányzati támogatással együtt 3 millió forint. A program hatására nőtt a hétüléses autók iránti kereslet: 2020 első hat hónapjában 8 ezer talált gazdára, vagyis tizenkétszer annyi, mint 2019 első felében.