Utazás gyerekekkel: amit tudni érdemes

Az utazás során a biztonság a legfontosabb, a gyerekülés, gyerekzár használata elkerülhetetlen, de fontos az is, hogy a legkisebbek el tudják foglalni magukat útközben.

A Magyar Gumiabroncs Szövetség szakértői segítségével annak nézett utána, hogy milyen teendőink vannak, ha gyerekkel indulunk hosszabb autós útra. A KRESZ szerint a gépkocsiban 150 centiméternél alacsonyabb gyermek csak a testméretéhez és testsúlyához igazodó kialakítású gyermekbiztonsági rendszerben rögzítve szállítható. A gyerekek sérülésveszélye – ha nincsenek bekötve a biztonsági gyerekülésbe – egy közlekedési balesetben körülbelül hétszer nagyobb, mint egy felnőtté. Ügyeljünk arra is, hogy maga az ülés is az előírásoknak megfelelően legyen rögzítve az autóhoz. Első ülésre csak akkor tegyünk gyerekülést, ha a légzsák kikapcsolható, és a bébihordozót mindig a menetiránynak ellentétes irányban kell felszerelni. Erősebb fékezéskor, ütközéskor a kisgyermek még viszonylag gyenge nyakiz­mai menetiránnyal szemben még nem tudják megfelelően tartani a fejet, ami sérüléshez vezet. Ügyeljünk arra, hogy az öv és a váll az előírt helyeken fusson, azaz ne vágjon be a nyakba vagy a gyomorba. A nagyobb gyerekek esetén használt ülésmagasító funkciója is elsősorban az, hogy az öv a megfelelő helyen fogja a testet. A gyermekülést és az övet még indulás előtt igazítsuk meg és csatoljuk be, továbbá rögzítsük a csomagokat, így máris csökkentettük annak az esélyét, hogy menet közben hátra kelljen fordulni. Még ha csak néhány másodpercre is vesszük le a szemünket az útról, hogy hátraforduljunk, máris több tíz métert vezetünk vakon.

Ha gyerekkel utazunk, aktiváljuk az ajtó gyerekzárát. A jellemzően az ajtó oldalában elhelyezett kis retesz arra szolgál, hogy az ajtót csak kívülről lehessen kinyitni, belülről semmiképpen se. Ugyanilyen fontos, hogy blokkoljuk az elektromos ablakot. Az általában a vezetőülés mellett található gombbal azt akadályozhatjuk meg, hogy a vezetőn kívül más is vezérelhesse az ablakmozgató motorokat: a gyerekek így nem szoríthatják oda a kezüket, illetve véletlenül sem dobhatnak ki semmit az ablakon. Mindig legyen megfelelő mennyiségű víz – nem cukros üdítő – a gyerek kulacsában. A légkondicionálót nem szabad túl hidegre állítani. Ha az autó belsejében mért, illetve a külső levegő hőmérséklete közötti különbség túlságosan nagy, fennáll a megfázás, sőt a tüdőgyulladás veszélye. A gyermekeket semmilyen körülmények között sem szabad bezárni és magára hagyni az autóban. A hőguta kockázatát nem szabad alábecsülni. A hosszabb utakat másfél-két óránként szakítsuk meg egy kis pihenőre, kávészünetre: ez nem csak a vezetőket „rázza fel”, de a gyerekeknek is jót tesz, ha egy kicsit szaladgálhatnak.

Sokat segíthet, ha utazás közben a gyerekek elfoglalják magukat. A legkisebbeknél elég lehet egy plüssállat, a kicsit nagyobbaknak már lejátszhatunk meselemezt, hangoskönyvet, adhatunk a kezükbe kifestőkönyvet vagy úti társasjátékot. A tablet vagy a DVD-lejátszó sem ördögtől való, ha nem a gyerekre bízzuk a tartalom kiválasztását. Jól bevált megoldás a könyv vagy a rejtvényújság, és persze mi is játszhatunk a gyerekkel, például, hogy ki számol össze több kamiont az úton? A legszerencsésebbek persze akkor vagyunk, ha a gyerek átalussza az út nagy részét.