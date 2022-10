Amikor Anne Howell felébredt a kómából, nem hogy magyar édesanyját, de saját magát sem ismerte fel, nem csoda hát, ha a neki bemutatott afroamerikai férfi, azaz hites férje látványa is újszerűen hatott rá: arról nem is beszélve, hogy a magát 9 évesnek tartó nőnek az anyaság tényével is szembe kellett néznie - írta meg a Daily Mail nyomán a Bors.

Fogalma sem volt arról, mi az, hogy kéz

Mint az hamarosan kiderült, a 30 éves újságírónő 1991-ben

egy 12 órás agyműtéten esett át, melyet követően kómát okozó agyhártyagyulladást kapott, majd magához térve amnéziás állapotban ébredt, vagyis semmire nem emlékezett az elmúlt 21 évéből. Még a saját nevére sem, sőt testrészeit is képtelen volt megnevezni.

Agyvérzést kapott a szülés előtt

A kómát és az emlékezetkiesést okozó operációra azért volt szükség, mivel a nő szülése előtt két nappal stroke-ot kapott. Habár már terhessége alatt is kínzó migrénes fejfájásokra panaszkodott, orvosai akkor még semmi kivetnivalót nem találtak az állapotában. Az agyi történés után azonban kiderült, hogy ha nem műtik meg az agyát, az annak bal felén jelentkező elváltozás 5 éven belül végzett volna az asszonnyal.

Férje hamar lelépett

A 9 éves kislányként magához térő Anne mindenesetre hazament férjével. A feleségnek persze gyorsan feltűnt, hogy sem a férfi, sem ő nem hord jegygyűrűt, de még esküvői fotót sem talált a lakásban. Azóta persze kiderült, hogy Anne mindössze néhány hónapos ismeretség után lett állapotos, majd terhességének 9. hónapjában 3 évre kómába esett - így nem is volt lehetőségük elmélyíteni kapcsolatukat, mely hamarosan véget is ért, férje pedig azóta már Ausztráliát is elhagyta. A feleség ezek után egymaga kezdte összeillesztgetni elfeledett életének alkotóelemeit.

Illatok vezették el a múltjához

Mivel Howell nem talált fényképeket, sokszor bizonyos hangok, illetve illatok vezették el saját múltjához. A magyar származású nőnek ráadásul nemcsak az írást, de az olvasást is újra kellett tanulnia, amiben kislánya olvasókönyvei voltak segítségére - talán ennek is betudható, hogy az asszony legelőször gyermekkori emlékeit hívta elő.