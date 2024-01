Nagyon örülök, hogy az idén már a Formula-4-ben tudok versenyezni, ráadásul rögtön két sorozatban is, hiszen a spanyol téli kupa mellett az olasz bajnokságban is részt veszek olyan pályákon, amelyek a különböző versenysorozatokból, így a Forma–1-ből is ismerősek lehetnek mindenkinek. Nagy álmom eljutni az F1-be és ott Magyarországot képviselni, de egyelőre csak a közvetlenül előttem álló feladatra koncentrálok és szeretnék az idén minél jobb eredményeket elérni a Jenzer Motorsporttal