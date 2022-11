Oroszország tehát messze van a kimerüléstől és a külkereskedelmi szankciók alól is talált kibúvót: a másik négy BRICS-ország, közülük is elsődlegesen Kína, a szénhidrogénkészleteinek és élelmiszerének elsődleges felvásárlóivá léptek elő, amit mi sem mutat jobban, mint a rapid gyorsasággal épülő új, nagy kapacitású orosz–kínai földgázvezeték, a Szibéria Ereje 2. Ezen kívül számos fém (köztük a mangán) elsődleges lelőhelye Oroszországban található. Kínán keresztül ráadásul be tudja szerezni azokat a technológiai eszközöket, amit a nyugati államokból nem tud.