Cikkünk frissül!

A nemzetközi sajtótájékoztatón Orbán Viktor azzal kezdte, hogy minden megjelentnek áldott, békés karácsonyi ünnepeket kívánt. Az idei év nagy színterei a miniszterelnök szerint a migráció, háború, az infláció és Brüsszel voltak. A terrorveszélyt távol kellett tartani Magyarországtól, az inflációt le kellett törni, Brüsszellel pedig meg kellett egyezni a folyamatos gáncsoskodás ellenére – sorolta.

A tájékoztatót itt nézheti meg:

A szankciós politika a kormányfő szerint veszélybe sodorta a nyugdíjak értékét, amit sikerült ellensúlyozni, és úgy tűnik, hogy a reálbércsökkenés is egy százalék alatt tud maradni a teljes évre vetítve.

– 2024-től azt reméljük, hogy már az előrelépés érdekében dolgozhat az egész ország, a családok is – mutatott rá Orbán Viktor, aki abban bízik, hogy a csok plusz több tízezer családnak jelenthet előrelépést. Elfogadták emellett a 15 százalékos minimálbér-emelést is, illetve a nyugdíjak értékét megvédték, sőt némi emelkedés is bekövetkezhet.

A tanárok és az óvónők esetében pedig jövőre egy újabb, hároméves bérfejlesztés fog elindulni.

A miniszterelnök szerint Brüsszel vak, és nem látja a valóságot, a 2024-es EP-választásnak pedig az a tétje, hogy ki tudjuk-e nyitni Brüsszel szemét.

Annak kapcsán, hogy Deutsch Tamás szerdán arról beszélt, hogy Brüsszel legújabb döntése egy újabb durva lépés az új migrációs paktum áterőltetése érdekében és a brüsszeli bürokraták egyre radikálisabban akarják ráerőltetni a tagállamokra a migrációs politikájukat, a miniszterelnök úgy látja, nem áll jól a dolog, ebben igazat adott Deutsch Tamásnak.

Az Európai Unió tagállamainak minősített többsége elfogadta a migrációs csomagot, azonban ennek a csomagnak a kiindulópontja hibás a kormányfő szerint. Erről nagy vitát folytattak az elmúlt negyedévben, álláspontja kifejtésére kísérletet is tett Orbán Viktor, amiben benne van Magyarország elmúlt nyolcéves küzdelme a migrációval szemben. A miniszterelnök szerint egyetlen módon lehet a migrációt megállítani: ha azt a döntést meghozzuk, hogy

aki be akar lépni az Európai Unió területére, a rá vonatkozó döntés megszületéséig az unión kívül kell tartózkodnia.

Minden más megoldás foltozgatás, drótozgatás, és nem fogja meghozni a kívánt eredményt – szögezte le.