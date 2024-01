Vig Mór nevét egy tavaly november végi látványos adóhatósági razzia kapcsán ismerhette meg a szélesebb közvélemény. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága több száz milliós számlagyár működtetésének gyanújával csapott le a jogászra, akit többek között különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalással gyanúsítottak meg.

Nem sokkal később az is kiderült, hogy nem ez a férfi egyetlen ügye: Vig egy jelenleg is körözött bűnöző társaságában vehetett részt egy nemzetközi csalássorozatban, illetve egy vesztegetési ügyben két éve jogerősen is elítélték.