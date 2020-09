Az örök dilemma: zuhanyzó vagy kád legyen a fürdőszobában?

A kádban el lehet nyúlni, a zuhany viszont gyorsabb, gazdaságosabb és jóval kisebb helyet foglal. Ma már olyan kettő az egyben megoldások is léteznek, amelyekkel egyikről sem kell lemondanunk. A helyiség méretét, mindennapi szokásainkat és pénztárcánk mélységét azonban mindenképpen érdemes figyelembe venni a döntés előtt.

Az új építésű, kis alapterületű otthonokba ritkán terveznek két fürdőszobát, és már az is szerencsésnek mondhatja magát, akinél egy helyiségbe elfér a kád és a zuhanyzó is. A legtöbbször választani kényszerülnek a tulajdonosok. Ha szeretnénk megspórolni egy borsos számlát a vízvezeték-szerelőtől, társasházban és használt ingatlan esetében számolni kell a már meglévő vízvezetékek, lefolyók helyzetével. Az építészeti adottságok mellett fontos szempont az is, kik használják majd a fürdőszobát. Kisgyermekes családoknak ajánlatos a fürdőkádat választani, míg időseknek biztonságosabb és hosszú távon könnyebb lehet a zuhany használata.

A kád mellett szól a kényelem

Kádban lehet zuhanyozni, de ez fordítva már nem igaz – sokan ezért választják a klasszikusabb megoldást. A kád mellett szól az is, hogy nem csupán a tisztálkodás, hanem az ellazulás és a feltöltődés helye is. Néhány illatgyertyával, virággal, hangulatvilágítással igazi spa élmény varázsolható otthonunkba. Paravánnal kiegészítve komfortos zuhanyzóként is használható: ennek köszönhetően biztosan nem áztatjuk el a fürdőszobát, és nem kell lemondani a habfürdőzés élményéről sem. Ami még az előnye, az egyben a hátránya is: nagyobb a hely­igénye, de lakáseladás során értékesebb, mint a zuhanyzó.

Egyre népszerűbbek a félig vagy teljesen szabadon álló kádak. Nem olcsó megoldás, de az egész fürdőszoba stílusát, hangulatát meghatározza – ha még egy feltűnőbb szanitert is választunk mellé, más dekorációra nem is lesz szükség.

Szűk helyiségekbe és az akadálymentesítés szempontjából a legideálisabb a zuhany­zó. Divatos az egyedileg épített, kicsempézett kivitel, de választhatunk alacsony peremű tálcát is. Az oldala sem kell, hogy a gyorsan megsárguló műanyagból készüljön: légies hatást kelt az üveg, luxus­érzetet nyújt a hidromasszázs kabin, egyszerű és jó megoldás a felfalazás, amire a kiválasztott burkolat kerül. Sokan úgy gondolják, hogy zuhanyozás közben kevesebb vizet használunk, ezért gazdaságosabb, ráadásul a napi rohanásban sokkal gyorsabb és praktikusabb is.

Kettő az egyben

Olyan hibrid megoldások is léteznek, amelyek ötvözik a kádat és a zuhanyt. Ha például a tusoló mellett döntünk, jó megoldás lehet a magasított zuhanytálca. A zuhanykádnak pedig egyik fele kinyitható, így nincs gond a belépéssel, becsukott állapotban ugyanakkor teleengedhető vízzel. Egyik sem olcsó, de cserébe nem kell kompromisszumot kötnünk sem magunkkal, sem családtagjainkkal.

Személyre szabott megoldások

A választás nem könnyű, ezért érdemes listát készíteni, érveinket felsorakoztatni egyik-másik megoldás mellett. Akármelyik mellett is döntünk, kisgyermekeseknek és idősebbeknek ajánlatos csúszásgátló szőnyeget beszerezni és fogózkodókat szerelni a falra. A kisebbeknek jól jöhet egy fellépő, a korosabbaknak pedig egy zuhany­ülőke is. Kádhoz és kabinba egyaránt szerelhető fejzuhany, amit nemcsak hajmosáskor érdemes használni – ezek az apróságok megkönnyítik és élménnyé változtatják a mindennapi fürdést.