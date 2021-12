Ezek nagyon praktikus kis eszközök, amelyek a lakás szinte bármely pontján elhelyezhetők. Az időjárás-állomások már számos típusa elérhető a kínálatban. A professzionális fajtáktól az egyszerűbbekig. A fejlettebbek színes kijelzővel rendelkeznek, és különböző ikonokkal ábrázolják az időjárást. Ezek a hőmérséklet mellett a légnyomást, a páratartalmat is mérik, és nagyobb hatótávolsággal is rendelkeznek. Képesek a belső és a külső hőmérséklet és páratartalom meghatározására is. Figyelmeztetnek, ha fagy, illetve, ha túl magas hőmérséklet várható, valamint előrejelzik a szélerősséget és a csapadákot is. Ezeknél a típusoknál a főegység és az érzékelő közötti hatótávolság igen magas, akár 150 méter is lehet.

Fotó: pixabay