A Bel Mondo Open Air XMAS popup BAR november 19. óta az egész adventi időszakban fogadja a kikapcsolódni vágyókat jó hangulattal, kellemes zenével, testet és lelket melengető italokkal és izgalmas ételekkel. A fűtött és takarókkal is felszerelt, fedett szabadtéri teraszon a hagyományos forró italok mellett extravagáns, fűszeres különlegességeket is lehet fogyasztani, így például hot aperolt, forralt gint, különféle puncsokat (többek között Mozart-csokis, meggy és fahéjas szilva ízesítésűt). Az olasz és tiroli hütték sztárjait, a rum alapú Bombardinot vagy az ínycsiklandó Heisse Omát is kipróbálhatják a hűvös estéken betérők. A kevert italok rajongóit különféle toddykkal, egg-noggokkal és forró gintonikkal várják, és egy igazi kuriózum, az országban csak néhány helyen kapható GinSTR Winter gin is kóstolható itt. A popup bár kínálatában a különféle teák és forrócsokoládék mellett az egzotikus indiai chai latte, valamint számos, a városban csak itt kínált alkoholmentes forró italköltemény is megtalálható. Az alkoholt mellőzni kívánó vagy kényszerülő vendégek alkoholmentes forralt borral, különféle puncsokkal, forralt almával, almás-bodzás csodával hangolódhatnak az estére, a hétvégére, illetve az ünnepekre.

A karácsonyi fényben úszó teraszon a hüttékre emlékeztető, street food jellegű ételek közül választhat a mindig szívesen látott vendég. Füstölt hússal töltött burgonyagombóc párolt káposztával, tejfölös-fokhagymás szósszal és gombamártással tálalt polentacsíkok, főtt debreceni kolbász és käsekrainer szerepel a QR kód segítségével megtekinthető étlapon. A hagyományosabb ételek kedvelőire isteni langalló pizzák és gusztusos pizzacsigák várnak.

A popup bár december 18-ig minden pénteken és szombaton 17-től 24 óráig tart nyitva. Négy héten át a gyertyafény és a gőzölgő italok mellé a város és a régió legjobb DJ-i pörgetik a jobbnál-jobb zenéket. December 10-én, pénteken Millero, december 11-én, szombaton Soveq szórakoztatja a teraszozókat. Az utolsó adventi hétvége fellépői Shizuka és Millero lesznek. A rendezvényre a belépés ingyenes, látogatásához védettségi igazolvány nem szükséges.

