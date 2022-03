Mosószóda

A mosószóda nagyanyáink egyik univerzális tisztítószere. Az erősen lúgos anyag olcsó volt, és mindenféle tisztításra használták a padló felmosásától kezdve a mosogatásig, a ruhák tisztításáig. Utóbbi azért is lényeges, mert a mosószóda a legtöbb mosópor alapja. Ha csak ez van otthon, akkor eredményesen kiválthatjuk vele a mosószert, de feljavíthatjuk a mosogatógép tabletta hatékonyságát is. A makacs zsíros edényeket mosószódás vízben áztatva gyorsan megszabadulhatunk azoktól a leégésektől, amelyeket egyébként csak súrolással tüntethetnénk el. Vigyázzuk az elegyítés arányára. Ha túl erős, az már a kezünket is bántja. Több helyen külön recepteket ajánlanak az elegyítéshez, attól függően, milyen makacs szennyeződéseket kívánunk eltávolítani vele.

Ecet

Az egyik legkiválóbb helyettesítő. Igaz, az illata nem mindenki kedvence, de rendkívül hatékony és környezetbarát megoldás mindenféle mosogatásra. A makacsabb szennyeződéseket pedig ecet és szódabikarbóna fúziójával tüntethetjük el a leghatékonyabban. Az üvegpoharakat csillogóvá és fényessé teszi, köszönhetően többek között annak is, hogy hathatósan oldja a vízkőlerakódásokat.

Citromlé, citromsav

A citrom természetes savakat tartalmazva az ecethez hasonlóan képes hatékonyan oldani az edényekre tapadt zsírt. Mivel ebből a legerősebb a 100 százalékos valódi gyümölcstartalmú, így lehetséges, hogy nem a legolcsóbb megoldás, de ha épp nincs más kéznél, ideiglenesen tökéletes alternatívája lehet a mosogatószer helyettesítésére.

Só

Klasszikus antibakteriális zsíroldó súrolószer lehet, ha nincs más otthon. Egyrészt fertőtlenít, másrészt a sókristályok hatékonyan oldják és csiszolják a legmakacsabb odaégett zsírréteget is. Olcsó és sok szempontból jobbnak is bizonyulhat, mint a hagyományos súrolószerek.