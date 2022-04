A kulcs a megelőzés

Aki valaha szenvedett már fogfájástól, azóta biztosan sokkal jobban odafigyel a problémák megelőzésére. De mégis mi az, amivel otthon, a mindennapokban tehetünk azért, hogy ne jussunk el addig, hogy egy adag fagyasztott borsóval az arcunkon, három gyógyszerrel próbálunk elaludni?

Az első és legfontosabb a következetes, alapos fog- és szájápolás. Nem elég, hogy mindennap kétszer fogat mosunk, legalább egyszer fogselymeznünk is kell, a szájvíz pedig egy plusz ápolás, ami segíthet megőrizni a fogak és az íny egészségét. Ezt egészítik ki a rendszeres, fogorvosnál tett látogatások: évente kétszer érdemes elmennünk egy-egy nagyobb ellenőrzésre. Ilyenkor kérhetünk fogkőeltávolítást is, ami szintén segíthet megelőzni a bajokat.

Ha nyitottak vagyunk arra, hogy a táplálkozásunkat is a fogaink és ínyünk egészségéhez igazítsuk, akkor íme néhány tipp. Fogyasszunk kevesebb ragadós, cukros élelmiszert, ami megtapadhat a fogak felületén! Ezek helyett részesítsük előnyben a ropogós zöldségeket és a vízben gazdag rágcsálnivalókat, amelyek természetes módon tisztítják a fogközöket!

A fogfájás előszobája: 5 tünet, ami bajt jelez

Előfordulhat, hogy minden erőfeszítés ellenére valamilyen probléma alakul ki a szájüregünkben. Ez lehet a genetikánk miatt vagy egyszerűen egy kis figyelmetlenség miatt – a lényeg, hogy ismerjük fel a tüneteket! Ezek ugyanis a testünk jelzései: előre figyelmeztetnek, hogy valami készülőben van. Ha az alábbi öt tünet valamelyikét tapasztaljuk, akkor jó eséllyel hamarosan fogfájástól fogunk szenvedni.

Érzékeny fogak

Ha a túl hideg vagy túl meleg ételek fogyasztására érzékeny a fogunk, akkor érdemes felkeresnünk egy fogorvost. Ugyanez igaz a nagyon édes és sós ételekre is. Ilyen esetekben ugyanis a legtöbbször fogszuvasodás áll az érzékenység hátterében. Egy másik ok lehet a fogíny felhúzódása, amely nyomán szabaddá válik a fognyak, ami szintén igen érzékeny része a fogaknak. Minél gyakrabban és intenzívebben tapasztaljuk ezt az jelenséget, annál sürgetőbb, hogy kikérjük egy szakember véleményét. A romló fog ugyanis nemcsak fájdalmas, de extrém esetben el is veszíthetjük, így híd vagy implantátum beépítésére lesz szükségünk.

Fogínygyulladás

Sokaknál jelentkező probléma, mégsem vesszük kellően komolyan a különböző fogínyproblémákat. Pedig az ínyünk az az alap, ami biztosítja, hogy a fogaink erősek, stabilak és egészségesek maradjanak. Ha azt észleljük, hogy az ínyünk gyakran érzékeny, duzzadt és fogmosás során vérzik, akkor valószínűleg fogínygyulladással állunk szemben. Ez extrém esetben fogágybetegséghez vezethet, ami pedig egyenes út a fogvesztéshez. Ezt elkerülendő, rendszeresen mossunk fogat és szedessük le a fogkövet szakemberrel, így megelőzhetővé válik a fogínygyulladás.

Problémás tömés

Azt hihetjük, hogy miután betömték a fogunkat, már nem kell foglalkoznunk vele. De ez egyáltalán nem így van! Idővel, ha a tömés már nem zár jól, akkor bejuthatnak a baktériumok – ez egy precízen elkészített tömés esetén hosszú éveket jelent. A baktériumok pedig, amennyiben elszaporodnak, tovább ronthatják a fog állapotát. Ilyen esetekben is az a megoldás, hogy megkeressük a fogorvosunkat, aki kijavítja a hibát – ezzel megelőzve a fájdalmas élményeket.

Bölcsességfog

Ha látjuk, vagy érzékeljük, hogy elkezdett kibújni a bölcsességfogunk, de egyelőre nem érzünk semmiféle fájdalmat, az nem jelenti azt, hogy nyugodtan hátradőlhetünk. A bölcsességfog ugyanis trükkös jelenség: néha fájdalmat érzünk, ami aztán egy időre teljesen elmúlik. Néha úgy növekszik, hogy azzal elkezdheti nyomni a többi fogat is, ami miatt a fájdalom helye meghatározhatatlanná válik. Éppen ezért az a tanácsunk, hogy lépjünk, amint érzékeljük, hogy kibújna! Ezzel ügyesen kivédhetjük az esetleges fájdalmat, hiszen a fogorvosunk egy röntgenkép után pontosan meg fogja tudni mondani, hogy mi a teendőnk az új fogunkkal.

Kellemetlen szájszag

Sok minden okozhat kellemetlen szagú leheletet. Ezeknek egy része a szájüregben keresendő – mi most ezekre fogunk koncentrálni, ugyanis ezek vezethetnek fogfájáshoz. Ha azt vesszük észre, hogy a szánkból szokatlan szagok terjengenek, akkor itt az ideje egy látogatásnak a fogorvosunkhoz. Ez ugyanis utalhat fogszuvasodásra, letört fogakra, esetleg bennmaradt foggyökérre, de a fogíny betegségeire is. Előbb utóbb sajnos ezek mindegyike fogfájáshoz vezethet. Így, ha biztosan vagyunk abban, hogy nem valamilyen belső, például gyomorprobléma okozza a tünetet, irány a fogorvos!



Cselekedjünk időben!



Az tehát látszik, hogy szinte bármilyen szokatlan tünet esetében érdemes felkeresnünk a fogorvosunkat – emellett pedig kiemelt figyelmet fordítani a szájhigiéniára. A másik fontos tényező pedig az idő: ne húzzuk-halasszuk a látogatást, mert minél tovább romlik egy fog állapota, annál hosszabb és fájdalmasabb lehet, mire megoldást kapunk rá.