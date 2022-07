Azonban amikor új taggal bővítjük a családot, nem szabad elfelejtenünk, hogy számtalan dologra szükségünk lesz ahhoz, hogy a kedvenc négylábúnk kényelmesen érezze magát az otthonunkban. Éppen ezért most abban segítünk, hogy mi mindent érdemes megfontolni, mielőtt hazavinnénk a kiszemeltünket.

Hogyan készítsük magunkat?

Az örökbefogadás egy hatalmas felelősséggel járó döntés, ráadásul igen komplikált is. Emiatt szeretnénk néhány sort az örökbefogadást megelőző időszak mentális és gyakorlati vonatkozásainak is szentelni – hiszen nem csak tárgyakkal kell felkészülnünk egy kisállat fogadására.

Egy négylábú érkezése – főleg, ha kutyáról van szó – teljesen felboríthatja a mindennapjainkat. Az egészségügyi séták mellett ugyanis rengeteg teendő van velük: a fizikai és mentális lefárasztás nap mint nap fontos, nem is beszélve a rendszeres tréningről. Erre pedig, nincs mese, időt kell szánnunk. Így már a kutya érkezése előtt jobb tisztázni, hogy hogyan oszlanak majd meg a családtagok között a feladatok. De arra is gondolnunk kell, hogy kire bízzuk majd a kedvencünket, ha esetleg mi éppen nem tudunk róla gondoskodni – például egy betegség vagy utazás miatt.

Végül, de nem utolsó sorban pedig az anyagi vonzattal is számolnunk kell, hiszen bármilyen négylábú házikedvencről legyen is szó, biztosan jó pár dolgot kell majd neki vásárolnunk. És hogy pontosan miket? A következőkben erre térünk ki részletesen.

Mire lesz szükségünk, ha kisállatot fogadunk örökbe?

Mára már olyannyira elterjedt a modern kutyatartás, hogy szerencsére találunk bőven a piacon kínálatot, ha kutyás vagy épp macskás felszerelést keresünk – mivel általában ez a két faj a legnépszerűbb az örökbefogadók körében, a következőkben arra térünk ki, hogy nekik mi mindenre lesz szükségük.

Fekhely

Biztosan minden gazdinak fontos, hogy a kis kedvence kényelmes helyen, békésen hajthassa álomra a fejét. Tudjuk, sokan vallják, hogy a kutyájuk vagy macskájuk a legjobban mellettük alszik, amivel nincs is gond. Ám érdemes tudni, hogy nekik is szükségük van egy saját helyre, ahová bármikor visszavonulhatnak, ami biztos pontot jelent számukra. Válasszunk megfelelő méretű, minőségi darabot! Ha szeparációs szorongással küzd a kutyusunk vagy csak jól érzi magát kuckós helyeken, akkor egy kennelt is jó lehet beszerezni a számára.

Tálak

Szintén alapkelléknek számítanak a vizes és eledeles tálak. Ezekből ma már számtalan típus van. A cicáknak kisebb, mutatós darabokat árulnak. A kutyák számára pedig már gyártanak vízkipocsolás-gátlóval ellátott itatót, de falásgátló tálakat is, amelyekből a kutyaeledel lassabban kopik majd el. Ezeket is mind-mind érdemes a kisállatunk méretéhez szabni!

Eledel

Legyen bármilyen kisállatunk, eledelre mindenképp szükségünk lesz. Mielőtt beszerezzük a kutyaeledelt vagy a macskánk tápját, konzultáljunk szakemberrel! Az

állatorvos segítségével kialakíthatjuk a számukra leginkább megfelelő, egészséges, kiegyensúlyozott étrendet. Ha bármilyen allergiás reakciót észlelünk vagy azt, hogy nem jól reagálnak az ételre, azonnal forduljunk orvoshoz! Mindezek mellett pedig a tanításhoz szükséges jutalomfalatokat is beszerezhetjük.

Étrend-kiegészítők

Előfordulhat, hogy egyes kisállatoknak speciális igényeik vannak, például valamilyen kondíció, hiány vagy betegség miatt – ezt szintén az állatorvos segítségével állapíthatjuk meg. Ilyen esetekben szükségünk lehet az ennek megfelelő táplálékkiegészítőkre, esetleg gyógyszerekre. Sok kutyus kap például ízületvédőt, de gyakori, hogy emésztést elősegítő porokat vagy különböző halolajakat kapnak akár megelőző céllal is.

Póráz és nyakörv vagy hám

A sétáltatás elengedhetetlen kellékeit is be kell szereznünk, ha kutyánk van – bár tény, hogy van, aki a macskáját is sétáltatja hámmal és pórázzal. A kutyához tehát szükségünk lesz egy jó minőségű pórázra, egy nyakörvre vagy hámra. Ez függ többek között az állatunk méretétől, az egészségügyi állapotától és az igényeitől is. A póráz hossza pedig azon múlik, hogy a kis kedvencünk mennyire jól nevelt, mennyire ügyesen sétál és hogyan bírja az ingerekkel teli sétákat.

Higiéniai termékek

Igen kellemetlen szituációkban találhatjuk magunkat, ha megfeledkezünk az olyan higiéniai termékekről, mint például a kutyaürülékes zacskó. Ezekből szintén sokféle van, ma már a biológiailag lebomló, környezetbarát darabok a legnépszerűbbek. A cicák esetében macskaalmot kell majd beszereznünk, amit rendszeresen kell cserélni. Emellett egyéb termékekre is gondolnunk kell, például samponra, fültisztító sprayre, körömcsipeszre és fésűre. Ezek közül persze inkább csak a fésűre lesz szükségünk, ha alapvetően kozmetikushoz hordjuk a kedvencünket.

Játékok

Végül, de nem utolsó sorban érdemes néhány játékot is beszereznünk. Itt a piac tényleg végtelen lehetőségeket kínál, így idővel kell majd kitapasztalnunk, hogy a mi kedvencünk mit szeret igazán.

A fenti lista csak egy iránymutatás egy új kisállat alapcsomagjához. Emellett azonban annyiféle termékkel kényeztethetjük a kedvencünket, hogy elsőre talán nem is gondolnánk! A forró nyári napokra hűtő pléd, az unatkozós napokra interaktív játékszőnyeg, kaparók végtelen tárháza: csak győzzünk válogatni!