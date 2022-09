Az elmúlt időszakban jelentősen megnövekedett a vásárlói érdeklődés a félkész termékek iránt. Jelenleg is nagy keletje van a TANTE FANNY friss tésztáknak, amelyek Magyarországon az osztrák vállalkozás, a Wewalka Kft. celldömölki üzemében készülnek.

Mikor jött létre a celldömölki telephely?

A Wewalka Kft. már 2005 óta van jelen Celldömölkön, amikor egy zöldmezős beruházással valósult meg az itteni vállalkozásunk - tudtuk meg Kovács Szilviától, a cég adminisztratív telephely vezetőjétől. Mi 2006-ban kezdtük meg a gyártást, akkoriban még péksüteményekkel és cukrásztermékekkel foglalkoztunk. Hosszú ideig ez volt a profilunk, mígnem 2016-ban egy új termékkel jelentkeztünk: a sütőpapírra feltekert friss tésztával, amely nem fagyasztott, hanem egy előhűtött, úgynevezett friss termék. Termékeinknek azóta is nagy sikere van. Tizenkét órás, folyamatos műszakban történik a gyártás. Hétfőtől vasárnapig, négy műszakos munkarendben dolgozunk. A friss tészta márkánk, a Tante Fanny, amellyel vélhetően már sokan találkozhattak a boltokban is. A Tante Fanny négy éve a Wewalka csoport márkája. Rajtunk kívül az osztrák telephelyen is gyártják ezt a terméket. Ezek a kényelmi termékek kategóriájába tartoznak, hiszen a tésztát nem a fogyasztóknak kell elkészíteniük, ráadásul van hozzá egy sütőpapír is. Az elmúlt három évben nagyon fellendült a kereslet a friss tésztáink iránt.

Történnek-e fejlesztések az üzemben?

Két évvel ezelőtt kezdődött egy nagy beruházásunk, amelynek részeként tavaly kezdtünk telepíteni egy új gyártósort a celldömölki üzemben, amely már működik. Ezen ugyancsak tizenkét órás, folyamatos műszakban készül a friss tészta. Ez a beruházás nekünk egy nagyon előre mutató. Azt mutatja, hogy az osztrák anyavállalat értékelte az elmúlt években végzett munkánkat, s a további bizalom jele, hogy a mi telephelyünkön hajtotta végre ezt a fejlesztést. Erre nagyon büszkék vagyunk.

Hányan dolgoznak az üzemben?

A celldömölki telephelyen körülbelül 240 munkavállalót foglalkoztatunk. Munkáltatóként a fő célunk az, hogy a helyieknek biztosítsunk munkát. Mi csak magyar munkavállalókat alkalmazunk, csak saját állományú munkaerővel dolgozunk. Vállalkozásunknak mindig nagyon fontos volt, hogy az itt élő embereknek adjunk munkát. Celldömölk és annak 20 kilométeres körzete tartozik a vonzáskörzetünkbe, annak érdekében, hogy a dolgozóknak ne kelljen sokat utazni addig, amíg eljutnak a munkahelyükre, illetve innen haza. Természetesen vannak céges buszjárataink is, ami rugalmassá teszi a dolgozók számára a munkába járást. A térség nekünk mindig is fontos volt. Az üzemben csak magyar menedzsment dolgozik, Kondora András kollégámmal közösen irányítjuk - a részlegvezetőkkel és a dolgozókkal szorosan együttműködve - a napi tevékenységet.

