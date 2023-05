Speciális igények – speciális válaszok

A palatetők hagyományos építészeti megoldásoknak számítanak. Azonban ezek az egyedi tetőszerkezetek az idő múlásával elöregednek, sőt, veszélyessé is válhatnak. De mi a teendő abban az esetben, ha a régi pala valóban elöregedett? Az adott ingatlan tulajdonosa, a megfelelő információk hiányában, azonnal csillagászati összegekkel vetekedő, extrémköltségeket vízionál maga elé, mint a felújítás kötelező velejárója. Azonban ennek nem kell feltétlenül így lennie – az Alba Tető komoly szakmai hozzáértéssel és tapasztalattal rendelkező munkatársai a kitűnő ár/érték arány vonatkozásában is élenjárnak a magyar piacon.

A palatető felújítása – hogyan kínálnak minőségi megoldásokat a szakemberek?

Ha a régi pala megrepedezett, esetleg át is ázott, az magának az egész épületnek az épségét veszélyezteti – ilyen körülmények között lehetetlen biztonságosan élni a mindennapokat, sürgősen cselekedni kell! Ha azt látjuk, a palatető felújítása nem várathat magára, keressük bizalommal az Alba Tető profi gárdáját, akik a mai modern felújítási módszerek közül is kizárólag azt alkalmazzák, aminek a maximális hatékonysága és biztonságossága megkérdőjelezhetetlen. Megtörténhet, hogy az egész tetőt le kell cserélni (ha nagy a baj), de sok esetben a bitumenes lemezekkel, cserepes vagy palazsindelyes fedéssel is megoldható a felújítás. Ha pedig a pala az egészségre veszélyes azbesztet is tartalmaz, a kompromisszumok nélküli körültekintés különösen releváns része a munkának.

A palatető felújítása más esetekben is aktuális lehet

Nem kell azonban a tetőnek teljesen (vagy majdnem) tönkremennie ahhoz, hogy a felújítás mellett döntsünk. A megszürkült, itt-ott foltos, elmohásodott és szennyezett tető igencsak szomorú látványt nyújt, amely a ház egészénék dizájnjára rányomja negatív bélyegét.