Outdoor sport tippek plus size nők számára

A telt nők számára nagyon fontos a mozgás: egyrészt a mozgás pozitív, optimista hangulatba hoz, másrészt segít formába kerülni. Szerencsére ma már csodás sportruházati cikkeket találnak a nagyobb méretekkel rendelkezők is. Mire érdemes figyelnünk?

Nem mindegy, mit veszel fel

Nagyon lényeges eleme az utóbbi időben szerencsésen elterjedt testpozitív szemléletnek, hogy ‘mindenki vehessen részt mindenben’. Vagyis például ne csak a szuper alakkal rendelkezők jelenhessenek meg jóga órán vagy futóversenyeken.

Mindenkinek, beleértve a plus size alkatúakat nagyon jó megoldás, ha mozgás segítségével teszik magukat egészségesebbé. Ez sokkal jobb eszköz, mint a különböző étrendkiegészítők, tabletták.

Ahhoz, hogy kívül-belül elfogadjuk magunkat sportolás közben is, nagyon lényeges, sikerül-e esztétikus ruházatot találnunk a mozgáshoz. Nyugodtan válasszunk egy minőségibb darabot, ha úgy érezzük, ez kell ahhoz, hogy ne kétszer, hanem ötször menjünk le a héten edzeni. A nőknek – valljuk be – a jó megjelenés rengeteg hozzáad a hangulatához, és motiválhat is sport közben.

Válts színesre!

Sokan, akik szoronganak a testsúlyuk miatt, automatikusan feketét vesznek fel. Bár a divatguruk nem tanácsolják az élénk árnyalatokat, mert erősítenek, azért nem kell a színekről lemondanunk. Lehet a ruházatunk egy-egy eleme is színes; ha a cipőnk élénksárga – ami a 2019-es szezon kedvence – vagy rózsaszín, az biztos nem fog kövéríteni.

Ügyeljünk a funkcionalitásra

Fontos, hogy csak olyan ruhát vegyünk fel, ami a mi méretünk. Egyáltalán nem mutat jól, ha belepréseljük magunkat valamibe, amiben feszengünk, és nem tudunk lazán mozogni. Azt, hogy szűk a ruhánk, mások is látják, és például a fehérneműnk is átüt az anyagon.

Ám bő holmikat sem kell vennünk, már csak azért sem, mert egy ‘lebernyegben’ garantáltan nem fogunk tudni edzeni. A plus size divat alapvetése: bátran vegyünk fel színes és testhezálló holmikat.

Ha a sportághoz igazodó, professzionálisabb darabot választunk, akkor az motivál, és segít jobb eredményt elérni.

Nem kell sportolónak lennünk, hogy profi felszerelést vegyünk. Terepen például trailhez illő cipőben fogunk tudni igazán futni. Ám ezekből a speciális darabokból már az igények mentén általában sokféle van, így érdemes tájékozódni és próbálni vétel előtt.