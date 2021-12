A Végállomás Klubban november 19-én, pénteken 20 órától színpadra lép a Müller Péter Sziámi And Friends zenekar. A bemelegítésről a Kétszemközt gondoskodik, az aftert pedig a kisteremben a River Runners prezentálja. November 20-án, szombaton 19 órától három remek modern metalbanda lép színpadra: a Phrenia, a Love­crose és a Your Last Steps.