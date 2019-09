Jótékonyságból festettek Bükön

Éppen esedékes volt a tisztasági festés a büki mentőállomáson, így a legjobbkor jött a helyi civil felajánlás. Két nap alatt kifestették az épületet, a munkaórák és munkaerő mellett az anyagot is Horváth Lajosék adták.

– Egy festőbrigád vagyunk, van egy egyesületünk, szoktunk jótékonykodni, ez egy komolyabb felajánlás – foglalta össze Horváth Lajos. Ő és a kollégái keresték meg a mentőállomást a munka ötletével.

– Jól jött a felajánlás. Eddig úgy volt, hogy önerőből is kifestettünk már kétszer a mentőállomást, de mintha megsejtette volna a mester, éppen most esedékes – mondta el Kenyeri Ferenc, a büki mentőállomás vezetője. Horváth Lajos és csapata alig három óra alatt elkészült a teljes garázs kifestésével, aztán onnan mentek fölfelé az épületben. Az alapanyagokat is ők hozták, sőt a mentőknek, a helyi személyzetnek nem volt dolga a pakolással sem.

– Bükön dolgozok már 33 éve, 23 éve vállalkozóként, és minden évben szoktunk jótékonykodni. Pénzt is adtunk már persze, de jobban szeretem, ha segíthetek – mondta Horváth Lajos. – Ez a megbecsülésünk, a hálánk jele is a mentőknek. Szerintem a legnagyobb érték az életmentés – fűzte hozzá a felajánláshoz a mester.