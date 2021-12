Dr. Hende Csaba, az Országgyűlés törvényalkotásért felelős alelnöke az üzleti élet jelen lévő szereplőihez szólva elismerését és köszönetét fejezte ki, hogy a mögöttünk hagyott rendkívül nehéz évben kiválóan teljesítettek és a motorjai a fejlődésnek. Friss hírrel is szolgált a Parlamentből: a kormány által nyújtott jelentős beruházási támogatások elszámolási határidejét - javaslatára is - április 30-áig kitolták. A kormányoldal egységes: igyekszik minden szinten együttműködni a munkavállalókkal, a munkáltatók szervezeteivel és a cégekkel is, mondta.

Harangozó Bertalan Vas megyei kormánymegbízott messzebbről indított: – Az ország képes volt kétharmados megcsonkítása után talpra állni. Büszkék lehetünk erre a teljesítményre – fogalmazott. Majd a cégek, a munkavállalók napi erőfeszítését értékelte a Covid-időszakban. A kormány Vas megyében 17500 munkahely megőrzését támogatta, csak erre több mint 7 milliárd forint jutott. Vasban 370 ezer oltást adtak be. Megköszönte a vállalatoknak is, hogy részt vállaltak az oltási programban.