Két hete érkezett a hír, hogy feltehetőleg súlyos ételallergia, mogyoróérzékenység okozta reakciók léptek fel annál a 7 éves kisfiúnál, aki egy újpesti iskolában megtartott születésnapi tortázás után elhunyt. Dr. Sóti László allergológust arról kérdeztük, milyen tünetek esetén kell gyanakodnunk. A diófélék közül a mogyoró, ezen belül is a földimogyoró okoz leggyakrabban allergiát. A legveszélyesebb típusba tartozik, mert egészen csekély mennyiségű mogyoró képes akár fatális reakciót kiváltani. Például már a földimogyorós zacskóból kiszálló por is tüneteket okozhat. Gyógyítani jelenleg nem lehet, egyetlen kezelési módja a diéta, amelyet a gyermekeknél nehezebb betartani.

– Nagyon fontos az önfegyelem, az önkontroll, az érintetteknek nagyon oda kell figyelniük, hogy kerüljék a földimogyorót még a környezetükben is, ajánlatos az éttermeket is kerülni. Ritka, hogy az allergénnel való első találkozás után heves reakció jelentkezzék. Ha valaki mogyoró fogyasztása után csalánkiütést, köhögést, esetleg fulladást tapasztal, ki kell vizsgálni. Ha beigazolódik az allergia, a diétát rögtön meg kell kezdeni. Az érintettek több gyógyszert és injekciót is kapnak, amelyet mindig maguknál kell tartaniuk.

– Fontos, hogy a mogyoróallergiások környezetében élők ismerjék azok használatát, az óvónőket, tanárokat is tájékoztatni kell – fűzte hozzá dr. Sóti László, akinek vannak mogyoróallergiás páciensei. A félrenyelést és az allergia okozta fulladás laikusként nehéz megkülönböztetni. A legfontosabb azonban mindkét esetben ugyanaz: a mentők értesítése, a légutak szabaddá tétele és szükség esetén az újraélesztés megkezdése.