Csúcsidőben különösen, de egyébként is leterhelt a városból kivezető Körmendi út, a bevásárlóközpont és a körforgalom körül gyakoriak a dugók. A forgalom jelentősen enyhülne a Ferenczy utca megépítésével, amely a Jáki úttal kötné össze ezt a szakaszt – erről is beszélt Lendvai Ferenc.

A terveket még az előző, dr. Puskás Tivadar irányította városvezetés elkészíttette, a szükséges mintegy 900 millió forintot dr. Hende Csaba országgyűlési képviselő közreműködésével megszerezte, továbbá a jogerős építési engedélyt megkapta – erről beszélt Lendvai Ferenc a tegnapi sajtótájékoztatón.

Hangsúlyozta, úgy tudják, lassan a közbeszerzési eljárás lezárul, de felháborító, hogy két év alatt egy kapavágás nem történt az ügyben. Utalt rá, az előző napokban Nemény András polgármester többször elmondta: pár hónap nekik kevés arra, hogy egy projektet elindítsanak. Valójában azonban két év sem volt nekik elég erre, ekkora távlatban pedig nehéz bármit is az időjárásra fogni.

– Úgy érezzük, Nemény András polgármester összejátszik Czeglédy Csabával, és azért hátráltat minden egyes projektet, mert nem szeretné, hogy ezek az országgyűlési választásokig elkészüljenek – húzta alá a képviselő. Emlékeztetett: 2003-ban a szocialista Medgyessy Péter kormányzata idejében a bíróság jogerősen 1 év 4 hónap börtönbüntésre ítélte Czeglédy Csabát adócsalásért, okirat-hamisításért. Beszélt arról is, hogy Gyurcsány embere jelenleg is bíróság előtt áll, súlyos bűncselekmények vádjával, a vele szemben kiszabható szabadságvesztés akár húsz év is lehet.

– Azzal, hogy hátráltatják a beruházásokat, egyetlen céljuk lehet: Czeglédy Csaba élhessen mentelmi jogával és szabaduljon a rá váró büntetés alól – fogalmazott Lendvai Ferenc.