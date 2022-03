Mobil, légzésfigyelővel felszerelt kiságyakban, közvetlenül a kismama fekhelye mellett kapnak majd helyet az újszülöttek a megújult, 21. századi igényeknek megfelelő osztályon. A munkálatok befejeződtek, a kötelező higiéniai vizsgálatok elvégzése után már ide, a vizesblokkal, klímával, bútorzattal felszerelt kórtermekbe hozzák az édesanyákat és babáikat.

A Markusovszky-kórház 2018-ban több mint 142 millió, rá egy évre pedig további 63 millió forintnyi központi támogatást nyert pályázaton. Összesen 286 négyzetméteren zajlott korszerűsítés, továbbá eszközbeszerzés és oktatás is a beruházás része volt. A fennmaradó összegből pedig a Perinatális Intenzív Centrum (PIC) anyaszállás részlegét újítottak fel és bővítették nyolcról tizenkét ágyasra. A felújítás harmadik ütemét, a mielőbbi használhatóság érdekében, a kórház saját költségvetésből fedezte: több mint 181 millió forintból mintegy 359 négyzetméteren alakítottak ki gyermekágyas, intenzív, valamint elkülönítő szobákat, illetve kiszolgáló helyiségeket.

A csütörtöki ünnepélyes átadón Prof. Dr. Nagy Lajos, a kórház főigazgatója hangsúlyozta: a korszerű szakmai irányelvek érvényesültek a helyiségek kialakítása során. A három és fél évvel ezelőtt kezdődött fejlesztés fő célja a rooming-in elv biztosítása volt. A gyakorlatban ez azt jeleni, hogy anya és gyermeke a nap 24 órájában együtt lehet.

– A kormány családbarát intézkedéseinek köszönhetően kimutathatóan emelkedett a születések száma az elmúlt években – hangsúlyozta Prof. Dr. Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának minisztere. Rámutatott: a nemzet alapja a család. A most született életek lesznek egy új nemzedéknek a tagjai. Szólt arról is, a „Családbarát szülészet kialakítása” című pályázatból valamennyi kórház részesült. Úgy fogalmazott: a szülés lelki folyamat is, az intimitás feltételei igyekeznek mindenhol megteremteni.

Dr. Hende Csaba parlamenti alelnök, Szombathely és térségének országgyűlési képviselője emlékeztetett: mostanáig kétszázezerrel több gyermek született, mint az a családtámogatások nélkül várható lett volna. Ennek egyik ékes bizonyítéka, hogy a vasi megyeszékhelyen és a környező településeken sorra épülnek bővülnek az óvodák, bölcsődék.