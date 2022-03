Nyílt levélben kérte Székely János megyés püspök intézkedését Tóth Kálmán, a szentkirályi városrész baloldali önkormányzati képviselője, frakcióvezető miután a vasárnapi szentmisén elhangzott prédikációban politikai üzenetet vélt felfedezni.

A politikus közösségi oldalán közzétett levélben azt írta, hogy a kirendelt ferences pap "politikailag elfogult prédikációjával számos hívet megsértett, volt, aki felállt, és távozott a templomból".

A politikus szerint az orosz-ukrán konfliktussal kapcsolatosan áldozathibáztató megjegyzéseket tett a szerzetes, és belpolitikai témákról is szót ejtett.

"A belpolitikai témák templomban való tárgyalása nálunk (a szentkirályi templom - a szerk.) soha nem volt divat. Nincs rá szükségünk, és a jövőben sem kérünk belőle. Biztos lehet abban, hogy a kormánypártra való szavazásra buzdítás nem marad következmények nélkül" - fogalmazott Tóth Kálmán. Majd hozzátette: "Minden erőmmel fel fogok lépni az ellen, hogy a papok a misékre behozzák a politikát. Hangsúlyozom, hogy eddig ez nálunk még csak téma sem volt" - fogalmazott írásában Tóth Kálmán.

A frakcióvezető bejegyzése komoly visszhangot váltott ki, ahhoz Reisz Pál sümegi ferences szerzetes is hozzászólt. Szerinte vannak súlyosabb, nem politikai, hanem világnézeti, vallási ügyek, amiben meg kell szólalniuk. Példaként a genderideológiát, a muszlimok befogadásának kérdését és a házasság, család témakörét is említette. A szerzetes kifejtette: "(...) ha katolikus papok ezekkel kapcsolatban nem tájékoztatják híveiket az igazságról, akkor vétenek hivatásuk és egyházuk, krisztusi hitük ellen".

A kommentek között P. Tokár János, szombathelyi Szent Erzsébet Ferences Plébánia plébánosa levelét is megtaláltuk. Abban a plébános rendtársa védelmében leírta, hogy tíz évet töltött el a Kárpátaljai Ferences Misszió szolgálatában. Hangsúlyozta azt is: "A (prédikáció - a szerk.) politikai felhangja pedig, hogy mindaz, aki több fegyvert, és ezáltal még nagyobb háborút akar - felelőtlen. Szerintem is vállalható lelkipásztori hozzáállás " - szögezte le a plébános. Leszögezte azt is: " A mi kis ferences közösségünk nem kíván beleállni semmilyen politikai vitába."

Dr. Székely János megyés püspök közösségi oldalán válaszolt Tóth Kálmánnak. Levelében kitért arra, hogy Szentkirály és Táplánszentkereszt korábbi plébánosa, Pete Polgár Máté kiváló lelkipásztori munkát folytatott itt, ám jelenleg betegszabadságon tartózkodik. Helyette március 31-i hatállyal Ipacs Bence atyát nevezte ki Szentkirály plébánosává a megyés püspök.

Dr. Székely János leszögezte: "Az Ukrajna elleni agressziót, a háborús erőszakot a leghatározottabban elítéli egyházunk. Hidász Ferenc atya Ukrajna egyik legnagyobb ismerője Magyarországon, kiválóan beszéli a nyelvet, hosszú éveket töltött ott, mint a Munkácsi Egyházmegye helynöke. Amikor beszédében a fegyverszállítmányok negatív voltát említette, az ott élők iránti aggodalom szólalt meg benne, nem valamiféle pártpolitikai állásfoglalás" - olvasható a püspöki levélben, ami így folytatódik: "Imádkozzunk a háború mielőbbi befejezéséért! Tegyünk minél többet a menekültekért!"