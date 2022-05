Mint az ismeretes, a csütörtöki Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentette, hogy a visszaélések megakadályozása miatt péntektől a magyarországi benzinkutakon csak magyar forgalmi engedéllyel rendelkező autósok tankolhatnak hatósági áras üzemanyagot, a külföldiek csak teljes áron tudnak tankolni, ami jelen pillanatban a 95-ös benzin esetében 717,9, a gázolajéban pedig 729,9 forint/liter ár körül mozog.

A kormányrendeletből az is kiderül, hogy van kivétel az intézkedés alól. A külügyminiszternek kell rendeletet alkotnia arról, hogy ha a külföldi rendszámú gépjármű államjelzése szerinti országban az üzemanyag hatósági áras termék, akkor az ezekből az országokból érkező járművek jogosultak lehetnek a kedvezményes árú üzemanyagra. Ez Szerbiát és Szlovéniát érintheti, hiszen ezekben az országokban vezettek be eddig hatósági árat az üzemanyagokra.

Különösen a határmenti megyék védelme érdekében vezették be a fent említett rendeletet, hiszen a tapasztalatok szerint rengetegen járnak át külföldről tankolni Magyarországra a jóval olcsóbb üzemanyagár miatt. Ez a jelenség Vas megyében is megfigyelhető. Megkérdeztük az egyik szombathelyi benzinkúton, hogyan alakult az első nap.

A megyeszékhely egyik, a közlekedés szempontjából frekventált helyen lévő MOL kútjára látogattunk, ahol azt mondták, hogy eddig nem érzékeltek forgalombeli változást. Konfliktusról sem tudtak beszámolni, azt azonban tapasztalják, hogy a külföldiek nem értesültek a hatályba lépő változásokról, ezért szinte kivétel nélkül mindenkinek el kellett magyarázni, hogy miért kell drágábban vásárolniuk az üzemanyagot. Az általunk megkérdezett kutas hozzátette, hogy miután ismertették az új rendelettel járó módosításokat a külföldi vásárlók elfogadták, és ennek ellenére is tankoltak. Eddig még nem tapasztalták, hogy trükköznének, de nem zárják ki ennek a lehetőségét sem. Ezen a szombathelyi kúton a kiadható mennyiség nem változott a korábbiakhoz képest, ami a hatósági ár esetében 100 liter a normál kútfejen, a kannás tankolásnál pedig maximum 20 liter engedélyezett. Azt tapasztalták az első nap: nehezen szokták meg az emberek az új rendszert, sokakat kellett figyelmeztetni, hogy forgalmi is szükséges a tankoláshoz, ezért néhány felesleges kört azért kellett tenni. Ezenkívül viszont semmi rendkívüli nem történt.

Egy szerb rendszámú autó sofőrjét is megszólaltattuk, aki egyébként életvitelszerűen él Magyarországon, ezért nem érte meglepetés, sőt pont emiatt tegnap meg is tankolt. Utána derült ki, hogy a szerb és szlovén rendszámú autók kivételt képeznek. Mivel teletankolt, ezért most csak autópályamatricáért ment a benzinkútra, nem próbálta, hogy tudna-e kedvezményesen tankolni.

Egy osztrák rendszámú autó Ausztriában élő sofőrjénél is érdeklődtünk. Ő szintén most értesült a rendeletről, de nem érzi igazságtalannak az intézkedést. Szerinte egy adott országban az ott élő emberek érdekeit kell elsősorban szem előtt tartani, ezért tudomásul veszi és ettől függetlenül is tankolt.