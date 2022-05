Nádasdon Rimóczi Péter bizakodó. – Az idei év nagyon jól kezdődött. Nem volt fagy, pici szárazsággal indultunk, ezt némileg kompenzálta a kis csapadék, de még várunk esőt. A kötés jó volt. Már szépen színeződik minden. Minden gyümölcsből sok lesz. A túlkötődés miatt az almát bogyózni kell. A körtével volt egy kicsi gond.

A mi pacham körténk nehezen köt. Fontos, hogy kapjon sok vizet és nitrogén tápanyagot a virágzás előtt még bimbós állapotban. Vincze Alajosnak intenzív almáskertje van Gencsapátiban.

– Nem volt fagy, alma lesz – foglalja össze a lényeget. – Az öntözött almást a szárazság nem befolyásolta. Nálunk is bogyózni kell az almásokat. Amelyiken sok van, arról sokat le kell szedni, akár 50 százalékot is. A virágzásnak most volt vége, a ritkítással meg kell várni az első gyümölcshullást. Szombathely határában, a Szinesemajornál lévő gyümölcsöskert tulajdonosa, Janzsó László is örül az idei tavasznak. – Az almák és meggyek is jól kötöttek. Jó volt a virágzás. Pár éve elszoktunk ettől, mert a fagy mindig megzavarta. A meggyek között az érdi bőtermő is nagyon jól virágzott, de ilyenkor szabályozza önmagát, és lehullik az a felesleg, amit a fa nem tud kinevelni. Az almáknál a pinova, az idared, a jonagold ritkításra szorul, mert enélkül nem lesz megfelelő méretű. Idén a vegyszeres és a kézi módszert is alkalmazzuk – mondta el Janzsó László.

Bárdics Barnabás bozsoki intenzív gyümölcsöskertjében almát és sárgabarackot termesztenek 30 hektáron. – A barack április elején virágzott. A fagyok elkerülték a kertet, és szép fehér virágzásnak örülhettünk. A barack hajlamos a túlkötődésre. Ezért már a virágzásban gépi termésritkítást végeztünk. Ez olyan szerkezet, melynek függőleges tengelyén damilok verik le a felesleges virágot. A múlt héten a kézi termésbeállítás is megtörtént. Két-három centiméterenként hagyunk egy-egy gyümölcsöt a fán, így van helye kifejlődni, hogy megfelelő méretű legyen. Az alma virágzása április vége felé történt, a repcével egy időben. Az időjárás ekkor szeszélyesebb volt. A megfelelő beporzás érdekében minden évben vándorméhészt fogadunk, hogy a kötődés megfelelő legyen. Jó közepes termésre számítunk. Június közepén kézi ritkítással fogunk termést szabályozni a megfelelő gyümölcsméretért. Dr. Árva Pál cége szőlő- és gyümölcstermesztéssel és -feldolgozással foglalkozik Felsőcsatáron. Intenzív ültetvényeken szőlőt 60 hektáron, gyümölcsöt 40 hektáron termesztenek.

Dr. Árva Pál mutatja: jó lehet a cseresznyetermés.

Forrás: Unger Tamás

– Eléggé rapszodikus volt az idei tavasz – állítja dr. Árva Pál. – Voltak hidegebb nappalok, volt eső is a virágzás közben. De mégis idén, több év után a cseresznyén is szépen van termés. A meggy hozta szokásos formáját. Az oblacsinszka nevű apró szemű fajta minden évben teli van, tavaly sem volt gond a faggyal. Nagyon finom szörpöt, lekvárt és dzsemet lehet készíteni belőle. A szilva öt hónapon keresztül érik. Minden évben vagy a koraiak, vagy a későiek kitesznek magukért. Almából is jó volt a virágzás. Akkor volt a legnyugodtabb az idő. Vannak korábban és későbben virágzó fajtáink. Jól termékenyült, jó termés várható.