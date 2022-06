Kitért arra is, hogy a megyei könyvtárban emelkedett a könyvet kölcsönzők száma, visszatértek a pandémia előtti szintre. Nemény András, Szombathely polgármestere ünnepi beszédében hangsúlyozta, az olvasás kiragad a mindennapokból, és elviszi az olvasót egy másik világba. Nagyon jó az agynak is, hiszen olvasás közben képeket alkotunk, javul a koncentrációs képességünk is, és aki sokat olvas, sokkal harmonikusabb életet élhet.

A Paragvári Utcai Általános Iskola kórusának műsorát, majd a Boldog Brenner János Általános Iskola diákjainak pünkösdölését is láthatták az érdeklődők. Rosta Géza zenés gyermekműsorát a Paprika Jancsi Bábszínház előadása követte. Fábián Janka író-olvasó találkozóján a beszélgetést Spiegler-Kutasi Nikoletta könyvtáros vezette. A programokat a Szombathelyi Város Fúvószenekar előadása zárta.

A dedikálások sorát Szenkovits Péter kezdte második, bővített kiadású könyvével Törőcsik Mariról. Harminchárom írás szerepel benne, amelyekből harminckettőt látott a művésznő – a nekrológjával együtt, amelyet ki is egészített. Negyvenegy évi ismeretség nyomán született meg a könyv, amely szerepeit és személyes vallomásait is tartalmazza.

Óránként követték egymást az írók: Döme Zsuzsa, Pernyész Dóra és Kondora Beáta is dedikálta könyvét.