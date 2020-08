Megérdemelt Haladás-siker

Felkészülési mérkőzésen sima, 2-0-s győzelmet aratott a Haladás VSE futsalcsapata a Veszprém ellen.

Veszprém Fustal-Haladás VSE 0-2 (0-1). – Veszprém, felkészülési futsal-mérkőzés.

Haladás VSE: Alasztics – Dróth, Vidák, Vas, Darrier Nelo. Csere: Dávid, Hajmási, Horváth P., Sipos G., Szimics, Gerencsér, Barta, Nagy K., Papp. Homlok, Gyimesi. Edző: Juan Ramon Calvo Rodriguez.

A szombathelyiek első edzőmeccsükön 2-2-es döntetlent játszottak Dunaújvárosban – ezúttal Veszprémben léptek pályára. Noha a bakonyiak az előző, a koronavírus miatt félbeszakadt bajnokságban csak az alsóházban szerepeltek, az azt megelőző bajnokságban bronzérmesek voltak.

A szombathelyiektől az első, újvárosi meccsen különböző okok miatt öt kulcsember – Dróth, Alasztics, Dávid, Simic és Vidák – is hiányzott. Veszprémbe azonban bő, három kapusból és 13 mezőnyjátékosból álló 16 fős keret utazott el a zöld-fehérektől. A találkozón a vasiak spanyol mestere két és fél, három percenként sorokat cserélt, úgy, hogy a sorok összetételét is rendszeresen váltogatta. A szombathelyiek végig fölényben futballoztak, már az 5. percben megszerezték a vezetést. Vas Ádám egyéni alakítás, egy szép csel után nyolc méterről lőtt a kapuba (0-1). A folytatásban is a vendégek domináltak, és több helyzetet is kidolgoztak.

A második félidőben egy szöglet után visszagurított labdát Simic távolról, 14 méterről a kapus feje mellett bombázott a hálóba (0-2). A hátralévő időben is a hazai kapu előtt pattogott a labda – a hazaiak nem tudtak komoly helyzetet kialakítani. A vasiak védekezése végig jól működött, az első félidőben visszaálltak, a másodikban viszont már a félpálya környékén letámadták a veszprémieket. A letámadásokból sok labdát szereztek és veszélyes támadásokat vezettek. Örömteli, hogy a fiatalok is jól szálltak be a meccsbe, amelyet a Haladás biztosan nyert.

A Haladás VSE pénteken 18 órakor az NB I.-be felkerült újonc Újpest ellen tartja a bajnoki főpróbáját a Haladás Sportkomplexumban. A bajnokságban pedig az FTC-Fisher Klíma ellen Budapesten kezdenek a szombathelyiek. Ám a találkozót nem az eredetileg kijelölt augusztus 31-i, hétfői napon, hanem augusztus 28-án, pénteken 19.45-ös kezdéssel rendezik Budapesten.