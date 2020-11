Mihály Tamás basszusgtitáros és Benkő László billentyűs halála után ugyanazt már nem lehet megcsinálni

Az Omega együttes két legendás alakjának halála után megkerestük az Őriszentpéteren élő Sülyi Péter szövegírót, hogy megkérdezzük, ő hogy van, és arra kértük, elevenítse fel az emlékeit az Omegáról, elhunyt kollégáiról. Sülyi Péter jelenleg nem örvend jó egészségnek. Budapesten volt dolga, és ott ragadt, mert belázasodott. A koronavírus-fertőzésen már túl van, hetekig jól volt, most az influenza támadta meg. Orvossal telefonon tudott konzultálni, majd akkor tér haza az Őrségbe, ha lemegy a láza, stabilizálódik az állapota.

Mihály Tamással (Misivel) régebben találkozott, utoljára akkor, amikor a Gyöngyhajú lány című táncelőadás bemutatója volt, a végén együtt álltak fel a színpadra. Amint mondta, nem volt személyes kapcsolatuk, mióta Tamásnak pár éve nézeteltérése volt a bandával a felcsúti koncert miatt, és véglegesen kiszállt. Sülyi Péter ezzel kapcsolatban azt fogalmazta meg, hogy talán a basszusgitáros kötődése már korábban meglazult; amint megy kifelé az ember az időből, nem ugyanaz a szenvedély hajtja, nem ugyanaz az elképzelése, mint volt.

Ilyen volt Benkő László és Mihály Tamás

Benkő Lászlót, az Omega billentyűsét gyakrabban látta, mert sokat volt az együttessel koncerteken, amint mondta: Lacinak az élete az volt, hogy színpadon legyen. Nem véletlen, hogy tavaly volt egy Omega-koncert Őriszentpéteren; az volt az első és az utolsó.

– Amikor a közelállók elmennek, az ember végiggondolja, hogy mitől is volt rendkívüli valaki. Amíg látható volt a fizikai valósága, ez elfedte a belső tartalmakat. Tapasztalat, hogy az utóbbi akkor kerül előtérbe, amikor a látvány már nincs – mondta Sülyi Péter, aki társai tulajdonságairól szólva elmondta: Laci nagyon mozgékony, nyitott, derűs, pozitív szemléletű figura volt, barátságos volt mindenkivel. Arra volt predesztinálva, hogy minden irányban megtalálja a kapcsolatokat. Nem záródott be a rockzenébe, otthon volt a kortárs kulturális életben, színházi munkái is voltak. Kellemes, jóindulatú partnerként ismerték sokan. Misi sokkal zárkózottabb volt, és nagyon okos. Ez akkor nyilvánult meg, amikor élesen, ironikus, szarkasztikus mondatokkal tudott elvágni vagy helyretenni dolgokat. Nyugodt és megfontolt volt, végül is: egy képzett komolyzenész, aki életformát és hivatást változtatott.

Formáció

– Az Omega-jelenséget az az ötös fogat adta, amibe ők ketten beletartoztak. A formációnak nem az volt az erénye, hogy külön-külön alkottak volna rendkívülit, hanem az együttállásuk. Amikor otthagyták őket a korábbi dalszerzőik, az nagy veszteség volt, kellett valami újat találni. Olyan ez, mint amikor a rózsatövet visszavágják, nagyon kegyetlen beavatkozás, de ettől jön új életre a következő évadban. Erős, intenzív munka kezdődött, szerencsés együttállásukat összekötötte, összetartotta az a kohézió, hogy egyéni tehetségeikből egy pluszminőség jött létre: mint amikor egyes csillagok csillagképpé állnak össze. Együtt erőteljesebb energiaforrássá tudtak válni. Ez az alapja az Omega-­mítosznak. Aminek eleme volt a korszellem is, amit ma már nem érzékelünk, mert nincs az a levegő. Ez az öt ember autentikus figurája volt annak a korszellemnek. Újat, mást csináltak, és ez megjelent a külsejükben, a produkcióban is, és meghatározó volt a színpadi jelenlétükben. Lényeges mindig, hogy aki a színpadra feláll, az tényleg ott van-e. Az Omega nagyon reálisan ott volt, jelen volt. Ennek oka az is, hogy többségében műszaki végzettségű tagok mindig a reáliákból indultak ki. Kóbor János és Benkő László mérnökök voltak, tudtommal Laux Józsi is valami hasonló, már gyerekkoruktól ismerték egymást, sors­szerűség volt, ahogy összeálltak. Molnár György véletlenül került oda. Nyáron ismerkedtek meg, amikor az Omega a Balatonon turnézott. Molnár Gyuri akkor Somló Tamással és Charlie-val játszott, talán épp egy hajón, így került az Omega látóterébe, és be is szippantották, amikor gitároscserére került sor.

– Molnár Gyuri hozott engem. Én is mérnök vagyok, villamosmérnök, tanári szakot végeztem, műszaki tárgyakat taníthattam volna, ha valaha tanítok – mesélte Sülyi Péter. – Ezek az ifjúkori képzési formák alapozták meg az Omega együttes gondolkodásmódját, kultúráját. Nem művészetet csináltak ad hoc, hanem a dolgok realitása szerint alakították a folyamatokat. Ami színpadtechnikában újdonság volt – a szintetizátor, a füst, a lézer – az az Omegánál jelent meg először. Nem megvették nyugaton, hanem komoly emberek dolgoztak a fejlesztéseken itthon, fizikai és szellemi munka sűrűsödött minden Omega-show hátterében.

Omega-mítosz

Omega-mítosz ma is van, habár Mihály Tamás kiválásával a régi együttállás de facto lezárult, az öt ember kapcsolata szétlazult – fogalmaz Sülyi Péter. Kiemeli Mekit, Kóbor Jánost, aki egy „biológiai csoda”, messze meghazudtolja, ami az életkor előrehaladtával egy embertől normális módon várható. A többiek úgy haladtak a korral, hogy évekkel ezelőtt feldúsították az Omega-produkciókat fiatal, tehetséges zenészekkel. Az öregek elhasználódtak, de ott álltak stabilan a színpadon, és mellettük helyet kaptak az új energiák, így a fejlődés töretlen volt. Benkő László betegen is játszott.

Hogyan tovább?

– Nem tudom, most mi lesz. Lehet, hogy egy új produkciót meg lehet csinálni, de az a két ember, aki elment, erősen hozzátartozott a csillagegyüttálláshoz. Egy másik ilyet nem lehet létrehozni, csak az emlékére hivatkozva, azt tiszteletben tartva lehet valamit kialakítani. Most jelent meg egy új lemezanyag Testamentum címmel, a héten volt a rádiós bemutatója. Amikor Németországból megjött a nyomott CD, Meki akart vinni Lacinak, de egy nappal elkésett, Laci már nem hallgathatta meg. Ez a lemez összegzi, és talán lezárja az életművet. Valamilyen utóélete biztosan lesz, de hogy lesz-e annyi energia, hogy élő színpadon is bemutassák majd akkor, amikor megint koncertezni lehet, abban bizonytalan vagyok. Nem tudom, lesz-e annyi ereje, elszántsága Mekinek, mert főleg rajta múlik.

Kiemelt képünkön: A legendás Omega egy korábbi felvételen: Benkő László (Laci), Kóbor János (Meki), Mihály Tamás (Misi), Sülyi Péter, Molnár György (Elefánt) és Debreczeni Ferenc (Ciki)