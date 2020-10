Ozzy Osbourne végre hozzánk is eljön

2022. február 2-án érkezik a sötétség ura.

A Rock and Roll Hírességek Csarnokának újonca, a Grammy®-díjas énekes és zeneszerző OZZY OSBOURNE bejelentette NO MORE TOURS 2 turnéja közelgő angol és európai koncertjeinek új időpontokra történt átszervezését.

Tekintettel a jelenlegi helyzetre, a 2020 októberére tervezett hat hetes koncertkörút 2022-ben kerül lebonyolításra. Az új dátumokat kapott arénaturné 2022. január 26-án indul majd Berlinben, és egy vadonatúj várossal is bővült:

2022. február 2-án a Budapest Arénában lép fel Ozzy Osbourne!

A budapesti koncertre elsőként a regisztrált Live Nation tagok tudnak belépőt venni október 30-án 10 órától.

A teljeskörű jegyértékesítés 2020. november 2-án 10 órakor kezdődik a www.livenation.hu és a www.funcode.hu oldalakon keresztül.

OZZY üzenete:

“Óriási köszönetet szeretnék mondani rajongóimnak kitartásukért és türelmükért. Alig várom, hogy újra találkozzunk. Addig is vigyázzatok magatokra. Isten áldjon mindnyájatokat! Szeretettel: Ozzy.”